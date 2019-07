Jesolo | auto nel canale | arrestato 26enne romeno

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Gabriele Laganà Il, in Italia dal 2012, avrebbe speronato la macchina che è finita nel corso dʼacqua e poi sarebbe scappato. Nell’incidente sono morti 4 ragazzi Ha un volto ed un nome il responsabile dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte acostato la vita a quattro ragazzi. Il pm di Venezia Giovanni Gasparini ha sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso undi 26 anni, in Italia dal 2012, attualmente residente a Musile di Piave, la stessa località del veneziano in cui abitavano alcune delle quattro vittime. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'mobilista, assistito dal proprio legale di fiducia, è stato sentito per ore dal pm e dal comandante della Polizia municipale di, Claudio Vanin. Gli investigatori per tutta la giornata hanno lavorato proprio all'ipotesi che un altro ...

