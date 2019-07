Italia-Portogallo Under19 | Europei 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019)domenica 14 luglio si gioca, match valido per gliUnder 19 di calcio. Gli azzurrini scenderanno in campo a Yerevan (Armenia) per affrontare l’ostica compagine lusitana in un incontro subito fondamentale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, il gruppo comprende anche la Spagna e i padroni di casa: non sarà semplice passare il turno, i ragazzi di coach Nunziata cercheranno il risultato di prestigio per incominciare al meglio la propria avventura nel torneo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’d’inizio di, match valido per gliUnder 19 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su RaiSportWeb e in differita tv su RaiSport.UNDER 19: PROGRAMMA ED’INIZIO DOMENICA 14 LUGLIO: 19.00 ...

