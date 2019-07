Italia Australia 10-9 | debutto Setterosa ok ai mondiali

Pallanuoto femminile - Italia-Australia 10-9 : le pagelle del Setterosa. Garibotti trascinatrice - Gorlero decisiva : Il Setterosa ha iniziato al meglio i Mondiali di Pallanuoto femminile andando a vincere una partita molto sofferta contro l’Australia per 10-9: battendo le oceaniche, le azzurre hanno prenotato il primo posto nel girone, che significherebbe accesso diretto ai quarti di finale. Da segnalare la tripletta di Garibotti e le parate di Gorlero, decisive come al solito. Andiamo a scoprire i voti del Setterosa. LE pagelle DEL SETTEROSA Gorlero, 8: ...

Diretta/ Italia Australia - risultato finale 10-9 - : vittoria sofferta del Setterosa! : Diretta Italia Australia Mondiali pallanuoto 2019 streaming video Rai: cronaca live dell'esordio del Setterosa nel torneo di Gwangju.

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Australia 10-9. Debutto vincente per il Setterosa - quarti di finale ipotecati! : Un esordio migliore non poteva esserci, soprattutto dal punto di vista del risultato. Era molto probabilmente la partita più difficile per quanto riguarda la fase a gironi e il Setterosa ha superato questo ostacolo, nonostante delle difficoltà nel finale di gara. Inizia il Mondiale di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud) per la Nazionale italiana: le azzurre si sono imposte per 10-9 sull’Australia, dimostrando uno stato ...

LIVE Italia-Australia 10-9 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il Setterosa centra una sofferta vittoria e prenota il primo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 14.29 Il Setterosa soffre nei minuti finali ma porta a casa una vittoria importantissima per il prosieguo del cammino iridato. Con questi due punti il primo posto nel girone, con passaggio diretto ai quarti, è molto più vicino. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Australia ...

LIVE Italia-Australia 9-5 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il Setterosa vede il successo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’03” Gol Australia. Gofers ci punisce in superiorità. Italia-Australia 9-7. 6’12” Superiorità numerica per l’Australia, che chiama timeout. 6’54” Gol Australia. Webster spiazza Gorlero su rigore. Italia-Australia 9-6. 7’26” Bella parata di Gorlero sulla prima conclusione australiana. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. ...

LIVE Italia-Australia 3-2 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : meglio le oceaniche nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’49” GGGOOOLLLL!!!! Bianconi ancora una volta concretizza la superiorità!!!! Italia-Australia 4-2. 2’49” Il tiro di Bianconi dalla distanza viene facilmente intercettato. 4’38” Gol Australia. Amy Ridge dai 5 metri a 2″ dalla fine del possesso toglie la ragnatela dal sette. Italia-Australia 3-2. 6’06” Gol Australia. Palombella vincente di ...

LIVE Italia-Australia 3-0 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia bene il Setterosa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO. Italia-Australia 3-0 0’27” Sciupata una nuova superiorità dalle oceaniche. 1’42” Disinnescata la prima superiorità australiana, Gorlero si rifugia in corner. 3’10” GOOLLL!!!! Chiappini per Palmieri, schiaffetto al volo e seconda superiorità convertita in gol! Italia-Australia 3-0. 4’14” GOOOLLLL!!!!! Bianconi concretizza la ...

LIVE Italia-Australia pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : debutto difficile per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della pallanuoto (14 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Australia, valida per la prima giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: subito dunque per le ragazze del CT Fabio Conti l’incrocio con l’avversaria più ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Australia. Programma - orari e tv : Arriva il grande giorno: domani l’esordio azzurro nel Mondiale di Pallanuoto. Si inizia con le donne in quel di Gwangju: in Sud Corea entrano in acqua le ragazze del Setterosa che affrontano l’Australia in una prima partita del Girone già fondamentale. In palio c’è infatti il primo posto nel raggruppamento che può valere la qualificazione ai quarti di finale. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari della sfida, oltre a come ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti in trionfo nel torneo maschile - sul podio Ucraina e Australia. L’Italia chiude dodicesima : Si è concluso anche il torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019 con un ultima giornata che ha visto scendere in campo tutte le formazioni che hanno preso parte alla competizione e che ha definito la classifica finale e assegnato le medaglie in palio. Risultato mai in discussione nella sfida per la medaglia d’oro dominata dagli Stati Uniti sull’Ucraina e conclusa con il punteggio di 85-63. La formazione americana, ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti-Israele e Australia-Ucraina le semifinali nel torneo maschile - Italia vittoriosa sulla Cina : Si avvia verso la conclusione il programma di gare del torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna si sono disputate le quattro sfide dei quarti di finale che hanno lasciato soltanto quattro squadre in lotta per le medaglie. Nel pomeriggio si sono disputati anche gli incontri della seconda parte del tabellone, decisivi per determinare la classifica finale dalla nona alla sedicesima posizione. Dopo ...

Ong - Meluzzi : 'In Australia sarebbero state mitragliate - c'è un piano contro l'Italia' : Il dibattito relativo all'attività delle Ong continua a restare vivo. Tra le voci che manifestano il punto di vista maggiormente critico nei confronti delle organizzazioni non governative c'è sicuramente quella di Alessandro Meluzzi. Lo psichiatra, criminologo e ormai noto opinionista televisivo, ha rilasciato un'intervista a Lo Speciale Giornale, in cui elabora concetti particolarmente duri e forti nei confronti delle imbarcazioni che ...

Più di 10mila giovani Italiani ogni anno vanno a lavorare nelle farm australiane : Da una parte sta diventando quasi una “moda”, un’esperienza che in un mondo sempre più globale va fatta. Dall’altra i giovani italiani che raggiungono l’Australia dove trovano un impiego...