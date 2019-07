Inter Nainggolan ha lasciato il ritiro di Lugano come Icardi

L’Inter fa piazza pulita in ritiro - Nainggolan come Icardi : il belga rispedito a casa : Il club nerazzurro ha deciso di rispedire a casa anche Nainggolan dopo Icardi, anche il belga è fuori dai piani tecnici di Conte L’Inter continua a fare piazza pulita in ritiro e, dopo Mauro Icardi, ha rispedito a casa anche Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, che non rientra più nei piani di Antonio Conte, ha svolto in mattinata un lavoro personalizzato, prima di lasciare il centro di allenamento di Lugano. Una scelta già ...

Inter - salvo novità di mercato Nainggolan andrà in tournée in Asia con la squadra : L'Inter è pronta a disputare la sua prima amichevole estiva contro il Lugano, partita che si disputerà questa domenica alle ore 17:30. La dirigenza ed i tifosi Interisti potranno finalmente conoscere i nuovi acquisti Lazaro (arrivato dall'Hertha Berlino) e Sensi (acquistato dal Sassuolo). Si attendono poi novità anche per quanto riguarda i possibili acquisti di Romelu Lukaku, punta del Manchester United, e di Dzeko, attaccante della Roma. Il ...

Inter - la moglie di Nainggolan sui social : “Grazie a tutti per gli incoraggiamenti” : “Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto e incoraggiato. Siete stati tanti, grazie di cuore. Non è facile esprimere ciò che sento perché sono cosciente che al mondo ci sono tante persone che tutti giorni combattono tra la vita e la morte. Il mio pensiero va a tutti voi combattenti, con l’augurio che possiate ricevere la forza necessaria per lottare e vincere ogni guerra”. Così con una storia pubblicata su Instagram, ...

Inter - Handanovic parla di Conte - Icardi e Nainggolan : “Società chiara - non aggiungo altro…” : Idee abbastanza chiare. Sono quelle del portiere dell’Inter, Samir Handanovic, che dal ritiro di Lugano affronta alcuni argomenti, tra cui l’impatto con il nuovo allenatore Antonio Conte e le questioni Icardi e Nainggolan. Ecco le sue parole. “Conte? Non mi ha stupito. Chi guarda il calcio sa chi è, come lavora, cosa ha vinto. Eravamo preparati, sapevamo cosa ci aspettava. Il ritiro procede come deve procedere: c’è ...

CLAUDIA LAI - MOGLIE DI NAINGGOLAN HA IL CANCRO/ È malata - i messaggi di Inter e Roma : La MOGLIE di Radja NAINGGOLAN, CLAUDIA Lai, è malata di CANCRO: l'annunzio choc su Instagram, 'a breve inizio la chemioterapia'. Dramma tumore in casa Inter

Malattia moglie Nainggolan - il messaggio dell’Inter : “vincerai questa battaglia” : “Cara Claudia, tutta l’Inter abbraccia te e la tua famiglia. La tua forza ti aiutera’ a vincere questa sfida”. E’ questo il messaggio pubblicato dall’Inter su twitter, il club nerazzurro esprime la propria vicinanza a Claudia Lai, moglie del centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan, che oggi ha annunciato su Instagram la sua Malattia. Una notizia che ha sconvolto non solo i tifosi nerazzurri ma tutto ...

Inter - ecco come Barella spinge Nainggolan in Cina : l'ultimo intreccio di mercato : Nicolò Barella (21 anni) all' Inter è cosa ormai fatta. I nerazzurri, con un' operazione che ha abbattuto tutti i record stabiliti nel corso della sua storia, si sono assicurati il gioiellino del Cagliari per la cifra monstre di 45 milioni di euro, l' esborso più grande di sempre per un singolo gioc

Inter - la sorella di Nainggolan afferma : 'Ci sono possibilità che vada via da Milano' : Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Ormai sono loro i grandi epurati dall'Inter che ha iniziato da poche ore il ritiro precampionato a Lugano agli ordini del nuovo tecnico Antonio Conte. Se a livello mediatico tiene banco soprattutto la vicenda relativa al futuro dell'attaccante argentino, allo stesso tempo non è da sottovalutare quanto potrebbe accadere al centrocampista belga. Salutato come grande colpo nerazzurro appena un anno fa, quando fu ...