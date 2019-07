Inter | giallo Nainggolan | anche il belga lascia il ritiro

Karamoh dall’Inter al Parma - affare fatto : il francese sarà gialloblù : Yann Karamoh giocherà nel Parma: l’esterno francese arriverà in Emilia dall’Inter a titolo definitivo.“powered by Goal”I crismi dell’ufficialità non ci sono ancora, ma ormai non sembrano proprio esserci più dubbi: Yann Karamoh sarà a breve un nuovo giocatore del Parma.Il club gialloblù ha trovato un accordo con l’Inter, proprietaria del cartellino del giocatore, che si trasferirà in Emilia a titolo definitivo.Secondo quanto riportato ...

Dzeko all'Inter/ Frenata con la Roma - Vergani rifiuta il giallorosso? : Dzeko all'Inter, è tutto fatto per il trasferimento del nazionale bosniaco in nerazzurro. Alla Roma andranno 10 milioni di euro più Vergani

Indiscrezioni da Roma : l'Inter avrebbe offerto nuovamente Icardi ai giallorossi : Uno dei giocatori che lascerà quasi sicuramente l'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Mauro Icardi. Il centravanti argentino nel 2019 ha fatto parlare di sé più per motivi extra-campo che per le sue prestazioni. Non è un caso, infatti, che lo score in quest'anno solare reciti solo due reti messe a segno, entrambe su calcio di rigore, contro Genoa e Napoli. La rottura con i tifosi sembra essere netta e la prova lampante sono i fischi ...

DIRETTA/ Roma Inter Under 17 - risultato finale 1-3 - : triplo Esposito - giallorossi ko : DIRETTA Roma Inter Under 17: streaming video tv e risultato live della partita valevole come finale Scudetto Under 17, oggi 20 giugno 2019.

Giallo di Torvaianica/ Indagini serrate - Interrogate 30 persone : attesa l'autopsia : Giallo di Torvaianica, Indagini serrate: 30 persone interrogate dagli inquirenti, visionati i filmati delle telecamere. attesa l'autopsia

Giallo Torvaianica - le vittime sono una 46enne e un amico | Interrogato per ore il compagno : I cadaveri carbonizzati in un'auto sarebbero quelli di Maria Corazza, 46enne madre di una bimba e di Domenico Raco, amico di famiglia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma gli inquirenti sembrano puntare al movente sentimentale.

Caos Roma - Totti e Petrachi punti Interrogativi : i giallorossi si tutelano - sondati altri direttori [DETTAGLI] : A qualche giorno dall’ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, il calciomercato della Roma è in pieno fermento tra qualche importante uscita e la campagna acquisti. A tenere però banco in queste ultime ore è la vicenda relativa all’ex capitano ed attuale dirigente Francesco Totti, che a quanto pare starebbe clamorosamente pensando di lasciare la società. Totti shock, vicino l’addio alla Roma: i motivi della ...

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con Intercettazioni di Scarantino (4) : (AdnKronos) - Un colpo di scena arrivato a metà udienza del processo sul depistaggio sulla strage Borsellino, quando l'ex pentito di Mafia Vincenzo Scarantino ha ritrattato, a sorpresa, le accuse che aveva lanciato in passato ai magistrati che indagavano sulla strage di via D'Amelio. Scarantino avev

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con Intercettazioni di Scarantino (3) : (AdnKronos) - Il tutto ruota attorno alla ritrattazione di Scarantino, un vero e proprio valzer. Prima il falso pentito ha raccontato ai magistrati di conoscere i retroscena della strage di via D'Amelio, poi ha cambiato idea dicendo di non avere mai saputo nulla, salvo poi cambiare idea. E se in un

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con Intercettazioni di Scarantino (5) : (AdnKronos) - Sono numerosi, poi, i misteri attorno al telefono di Scarantino a San Bartolomeo. Nel processo Borsellino bis è stato sentito tra i testi anche Luigi Mangino, un funzionario del servizio di protezione. Al quale venne chiesto se nella casa di San Bartolomeo Scarantino avesse un telefono

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con Intercettazioni di Scarantino : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Cosa contengono le 19 bobine su cui il prossimo 19 giugno verranno effettuati, al Racis dei Carabinieri di Roma, degli accertamenti tecnici non ripetibili nell'ambito dell'inchiesta di Messina sul depistaggio sulla strage di Via D'Amelio? E' l'interrogativo che serpegg

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con Intercettazioni di Scarantino (2) : (AdnKronos) - Il Procuratore di Messina Maurizio de Lucia, che coordina l'inchiesta, vuole verificare se su alcune cassette con le intercettazioni di Scarantino, ritrovate di recente dalla procura di Caltanissetta, ci siano impronte o altre tracce utili. Il contenuto delle bobine potrebbe aiutare a

Petroliere in fiamme nel Golfo dell'Oman. «Una colpita da siluro». Giallo Internazionale : La Quinta Flotta della Marina Usa ha fatto sapere di aver prestato assistenza a due Petroliere nel Golfo dell'Oman, rispondendo a due separate richieste. Lo riferisce la Bbc. Media locali parlano...