Inter | De Boer | “Deluso per non aver dimostrato il mio valore Vorrei un’altra occasione”

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) “Se fossero stati più pazienti, sono sicuro che sarebbe andata diversamente. Mi dispiace ancora di non essere riuscito a dimostrare quello che potevo fare”.vistato dal “De Telegraaf”, Frank De– oggi allenatore dell’Atlanta United in Mls – torna a parlare della sua breve esperienza all’. “Mi piacerebbee un’altra occasione per dimostrare di potere successo anche in un campionato europeo di alto livello”, aggiunge il tecnico olandese, esonerato anche dal Crystal Palace. Ad Atlanta, sembratrovato l’ambiente giusto: “All’una volta un agente di un calciatore venne da me e mi disse: se avessi saputo che non avresti fatto giocare il mio assistito, non avrei mai permesso che ti prendessero come allenatore. Questo la dice lunga sul potere che certi agenti hanno nei ...

GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #DeBoer torna a parlare dell’#Inter: “Sono deluso per non aver dimostrato il mio valore”?? - JohnPayia : #DeBoer: 'All'Inter con me non hanno avuto pazienza!' Per me De Boer è come Mourinho solo che non ha avuto la fortu… - diego4all : @AceccKramer @Ale_Scofield Per De Boer parla la sua carriera post Inter che è stata pure peggiore di quella dell'Inter post De Boer -