Inter | anche Nainggolan lascia il ritiro di Lugano | farà ritorno a Milano

Calciomercato Inter - Lukaku : per il Manchester l'offerta nerazzurra sarebbe troppo bassa : Il Calciomercato dell’Inter ruota tutto intorno a Romelu Lukaku. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive che il club nerazzurro avrebbe presentato la prima offerta per l’attaccante che però sarebbe molto più bassa rispetto alla richiesta di 83 milioni di euro del Manchester United. Marotta è ottimista sulla chiusura dell’affare, con il giocatore l’accordo c’è già e Conte spinge per averlo il prima possibile. Lo spazio in rosa c’è, la non ...

La prima Inter di Conte a Lugano su Sportitalia (anche in HD su SI Smart) : Sportitalia trasmetterà domenica 14 luglio 2019, a partire dalle ore 17,30 Inter-Lugano, sfida che assegna la Casinò Lugano Cup 2019 e che segna il debutto di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. La prima amichevole dell’estate dell’Inter sarà visibile sul canale 60 DTT e su Sportitalia HD attraverso l’offerta di SI Smart, disponibile in chiaro e gratuitamente per i possessori di...

In russia Doom può essere giocato anche all'Interno dei terminali di pagamento : Il servizio di pagamento Qiwi ha installato all'interno di alcuni terminali una versione flash di Doom. Il gioco utilizza dei controlli touchscreen che appaiono all'interno del gioco.Doom è stato aggiunto su 97 terminali di 140.000, come parte della promozione per l'apertura del negozio digitale di Qiwi Games. La società ha inoltre dichiarato che il gioco non verrà rimosso in futuro. Tutto quello che bisogna fare è inserire un particolare codice ...

Calciomercato Inter – Il Manchester United spara alto per Lukaku : chiesti 83 milioni : Il Manchester United non intende fare sconti all’Inter per la cessione di Romelu Lukaku: i ‘Red Devils’ alzano il prezzo a 83 milioni Nelle ultime ore, il ds dell’Inter Piero Ausilio, si è incontrato con la dirigenza del Manchester United per discutere del passaggio di Romelu Lukaku in nerazzurro. L’Inter aveva intenzione di ammorbidire le richieste dei ‘Red Devils’ (si parlava di 75 milioni), ...

Inter - sarebbe pronto l'assalto a Lukaku : Ausilio incontra il Manchester United : Uno dei grandi obiettivi dell'Inter in questa sessione di calciomercato è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato indicato dal nuovo allenatore, Antonio Conte, come il numero nove più congeniale per il suo credo tattico e l'ha posto in cima alla lista dei rinforzi. L'attaccante, inoltre, dovrebbe sostituire Mauro Icardi, posto nella lista dei partenti, all'Interno della rosa nerazzurra come annunciato ufficialmente ...

Valentina Vignali “seduce” Instagram - anche Ambra Lombardo Interviene : la foto : Grande Fratello, Valentina Vignali dopo il reality show di Barbara d’Urso Dopo la fine del Grande Fratello Valentina Vignali è tornata a casa e ha dovuto fare i conti con qualche chilo di troppo che vuoi o non vuoi nella Casa era quasi scontato prendere; in effetti l’unico ad essere uscito indenne, diciamo così, da settimane […] L'articolo Valentina Vignali “seduce” Instagram, anche Ambra Lombardo interviene: la ...

Calciomercato Inter – Domani blitz a Londra con il Manchester United per Lukaku : ecco cosa manca per chiudere : Domani Ausilio si recherà a Londra per trattare con il Manchester United la cessione di Lukaku: i ‘Red Devils’ vogliono 75 milioni subito, i nerazzurri spingono per il pagamento dilazionato L’Inter ha deciso di dare una netta sterzata all’affare Lukaku. Secondo quanto riporta la ‘Rosea’, Piero Ausilio volerà a Londra nella giornata di Domani per incontrare il Manchester United per portare avanti lo stato della trattativa. Il bomber belga ...

Calciomercato Inter - Lukaku caldo : mercoledì blitz a Manchester? : L’Inter continua a lavorare per Romelu Lukaku: possibile incontro col Manchester United mercoledì per cercare l’accordo.“powered by Goal”L‘Inter, nonostante le buone prestazioni di Lautaro Martinez in Copa America, è ancora alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Antonio Conte, vista la decisione di dare il benservito a Mauro Icardi.Come noto il primo nome sul taccuino del nuovo allenatore nerazzurro è ...

Milan - tutti i componenti dello staff di Giampaolo : c’è anche l’ex Inter Rapetti : Affianco a Marco Giampaolo nella sua avventura al Milan ci sarà anche Stefano Rapetti: l’ex collaboratore di Mourinho era nell’Inter del Triplete.“powered by Goal”Con l’approdo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan e l’inizio del ritiro precampionato, è stato reso noto anche lo staff che lavorerà accanto al nuovo tenico rossonero.Official Statement: Rossoneri First Team Coaching staff ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete salvata anche dagli avvocati : perché slitta l'Interrogatorio : l'interrogatorio della comandante Carola Rackete è stato rinviato al prossimo 18 luglio. L'audizione, fissata per domani mattina (martedì 9 luglio), è stata posticipata a causa dello sciopero dei difensori. I legali della capitana della Sea Watch, gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini

Calciomercato Inter – Confronto con il Manchester United per Lukaku : ecco i margini della trattativa : L’Inter pronta ad incontrare il Manchester United per dare un’accelerata all’affare Lukaku: differenza di 15 milioni fra le parti Nei prossimi giorni Inter e Manchester United si siederanno allo stesso tavolo per discutere dell’affare Romelu Lukaku. I nerazzurri sono convinti di voler portare il bomber belga a Milano, e i Red Devils non sembrano opporsi ad una sua cessione, a patto che vengano rispettate le richieste economiche fatte dalla ...

Inter - ostacolo in più per Lukaku : sul belga ci sarebbe anche la Juventus : Uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter è Romelu Lukaku. Il centravanti belga piace molto ed è stato individuato come il sostituto ideale di Mauro Icardi, destinato alla cessione dopo le vicende degli ultimi mesi. L'argentino, comunque, dovrebbe restare in Italia e su di lui ci sono i due top club di Serie A: la Juventus e il Napoli. La valutazione, però, non si discosta dai sessanta milioni di euro richiesti inizialmente ai bianconeri e ...

Inter - non solo la Juventus : su Mauro Icardi ci sarebbe anche il Napoli : Il tormentone della sessione estiva di questo calciomercato sembra destinato ad essere quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara, ha ribadito più volte la propria volontà di restare a Milano anche la prossima stagione. Nonostante ciò, però, la cessione sembra ormai scontata visto che anche il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha deciso di non puntare ...

Forza Italia - Mulè : “Scontri Interni al partito? Siamo messi peggio del Pd - non abbiamo neanche la capacità di far ridere” : “Scontri interni a Forza Italia? Assisto abbastanza basito a quello che accade. Dopo le nomine di Berlusconi è cominciata una guerra tra eserciti di Franceschiello“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), Giorgio Mulé, deputato e portavoce di Forza Italia, commenta le lotte fratricide interne al suo partito, all’indomani della nomina dei due coordinatori nazionali, Mara ...