calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Clamoroso episodio che si è verificato ine che non riguardano il campo ma questioni di gossip che comunque sono sempre molto seguite dagli appassionati: duegiallorossicon laragazza. I protagonisti in questione sono Salvatore Pezzella, calciatore dellaPrimavera classe 2000, e Mirko Antonucci sempre del club giallorosso hanno dato vita ad un vero e proprio triangolo amoroso. Entrambi sono stati in vacanza negli ultimi giorni con la fidanzata, nulla di strano se non fosse che la ragazza in questione è laper entrambi. Si tratta di Aurora Fantacci che è stata prima in viaggio con Salvatore Pezzella e poi con Mirko Antonucci. La bella Aurora era la fidanzata di Antonucci ma aveva lasciato l’attaccante ed era partita in vacanza con Pezzella. Poi Aurora ci ha ripensato e ha deciso di ritornare con Antonucci. Un vero e proprio ...

Eurosport_IT : 15 anni e un carattere incredibile! ?????? Cori #Gauff annulla un match point nel secondo set a Polona #Hercog e poi… - CalcioWeb : Incredibile in casa #Roma, due calciatori fidanzati con la stessa ragazza! [NOMI, FOTO e DETTAGLI] - mrBerto69 : @yenisey74 É incredibile come ci si rilassa stando seduti sul water, non c'é in casa posto migliore!! -