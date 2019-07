“In Danimarca faccio la magistrale | lavoro e sono indipendente In Italia laureati

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) “andato via il 28 agosto del 2017. Ho raggiunto laguidando per 1.600 chilometri. La mattina, però, prima di prendere l’autostrada,passato vicino ai luoghi più belli e importanti che hanno segnato la mia vita”. Nicola Muner ha 24 anni ed è originario di Cividale del Friuli, in provincia di Udine. Dopo la laurea triennale ha deciso di trasferirsi in. Qui, da studente, ha ricevuto una casa dall’università e lo Stato gli dà un compenso mensile grazie al sistema dell’SU (Student Job). Con malattia e ferie pagate. “Tornare? Molti miei vecchi compagni di corso, persone intelligenti e brillanti, dopo la laurea invivono con rimborsi spese a meno di 500 euro al mese”, racconta. Eppure l’accoglienza non è stata bella: “Hanno controllato al confine tutte le auto che non avevano una targa scandinava o tedesca”, ricorda Nicola. All’università, invece, la ...

