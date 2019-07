Il Segreto | anticipazioni | i Miranar creano un elisir di successo

Anticipazioni Beautiful - nuove puntate : l’incontro Segreto di Brooke : Beautiful, Anticipazioni 15-19 luglio: Ridge corrompe un giudice Beautiful mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori i quali si sintonizzano ogni giorno su Canale 5 per seguire le vicende delle famiglie Forrester, Spencer e Logan. Le Anticipazioni di Beautiful dal 15 al 19 luglio svelano che Brooke e Ridge saranno sempre più distanti. Ridge appoggia la scelta di Katie e Thorne di sposarsi, per Brooke è prematuro. Justin, appresa la ...

Il Segreto - anticipazioni : MARIA riuscirà davvero a fuggire con ROBERTO? : La storyline de Il Segreto che ha come protagonista MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) si arricchirà di un ulteriore colpo di scena nelle prossime puntate italiane e tutto avrà inizio nel momento in cui la ragazza deciderà di fuggire da Puente Viejo insieme all’amico cubano Roberto Sanchez (Juan Dos Santos). La Castañeda, ovviamente, vorrà portare con sé anche i piccoli Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina). Riusciranno i quattro a ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Elsa accetterà di sposare Alvaro? : Alvaro farà la proposta a Elsa ma si tratterà di un inganno, il medico è in combutta con Antolina. Elsa cadrà nella trappola?

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Elsa incontrerà il dottor Fernandez : La felicità di Isaac ed Elsa durerà a lungo dopo la morte di Antolina? È quanto si chiederanno inevitabilmente i telespettatori de Il Segreto dopo avere appreso le anticipazioni relative alle puntate spagnole in onda dal 15 al 19 luglio. In tale periodo avverrà un lieto evento per la coppia protagonista della serie iberica: dopo l'operazione alla quale la Laguna si è sottoposta, per loro non ci saranno più ostacoli all'orizzonte e finalmente ...

Anticipazioni il Segreto - Puntate Spagnole : Antolina Incendia Casa di Elsa! : Anticipazioni il Segreto, Puntate Spagnole: i telespettatori dovranno dire addio ad un amato personaggio. Antolina tornerà in paese per dare sfogo a tutta la sua follia. Nelle ultime Puntate del Segreto stiamo vedendo tutta la follia di Antolina, la quale è riuscita a convincere Isaac della sua bontà. Elsa sembra essersi decisa ad arrendersi ma quello che accadrà nelle Puntate in onda in Spagna sarà addirittura peggiore di quello cui stiamo ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Puente Viejo dovrà essere sommerso dall'acqua : I problemi non hanno mai fine per gli abitanti di Puente Viejo che a breve saranno costretti ad affrontare una nuova emergenza. La conferma arriva dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 15 al 19 luglio. In esse, il piano orchestrato da Fernando Mesia comincerà ad entrare nel vivo con la visita di Juan García-Morales, colonnello incaricato dal Ministero dell'Interno che sarà portatore di una terribile ...

Il Segreto - il matrimonio di Saul e Julieta : anticipazioni trame dal 15 al 19 luglio : Non si ferma la corsa de Il segreto, la soap opera spagnola ambientata a Puente Viejo che fin dal 2013 fa compagnia al pubblico italiano. Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: epidemia a Puente Viejo Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 15 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1996 de Il SEGRETO di lunedì 15 luglio 2019: Elsa non vede Alvaro alla locanda e così lo cerca all’ospedale, trovandolo assai malconcio dopo l’aggressione della sera prima. Alvaro le chiede di non dire niente a nessuno e di aiutarlo medicandolo e somministrandogli dei medicinali. Donna Francisca continua ad avere sospetti su Fernando e, per quanto Raimundo non sia d’accordo, continua a ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Isaac ed Elsa finalmente sposi! : La morte di Antolina e la salute di Elsa in miglioramento, spingono Isaac a fare il grande passo. finalmente il Guerrero e la Laguna saranno marito e moglie.

Il Segreto anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2019 : Fernando e Maria innamorati? : anticipazioni Il Segreto della settimana: puntate dal 15 al 19 luglio 2019 Maria e Fernando saranno sempre più vicini: questo preoccuperà terribilmente Francisca Montenegro! Stando alle anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2019, Fernando farà qualsiasi cosa in suo potere pur di lasciare senza parole Maria, per farle capire che è davvero cambiato e che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2019: Fernando e Maria ...

Il Segreto anticipazioni : ALVARO - ELSA e lo strano anello di fidanzamento : Le prossime puntate italiane de Il Segreto verranno caratterizzate dal sodalizio che si creerà tra la perfida Antolina Ramos (Maria Lima) e il dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni). Se ci avete letto in precedenza, sapete già che la moglie di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) scoprirà che il medico è in realtà un cacciatore di dote e, attraverso i suoi ricatti, lo convincerà a corteggiare ELSA Laguna (Alejandra Meco) al fine di sposarla e ...

Anticipazioni Il Segreto : Alvaro vuole sposare la Laguna per impossessarsi della sua dote : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno assistendo all'avvicinamento tra Elsa Laguna e Alvaro Fernandez che, dopo un inizio complicato, hanno cominciato a conoscersi meglio e ad apprezzarsi. Le prossime puntate sanciranno un'importante svolta nel loro rapporto, quando il dottore confesserà alla sua collaboratrice di avere contratto un grosso debito che non è mai riuscito a pagare. Per tale ragione verrà pestato a sangue dal suo creditore ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 12 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1995 de Il SEGRETO di venerdì 12 luglio 2019: Isaac, infuriato e confuso, affronta Alvaro, che in seguito verrà malmenato da un gruppo di uomini in una stradina accanto alla locanda… Adela offre ad Elsa un lavoro alla scuola, ma la Laguna risponde che ha deciso di lasciare Puente Viejo… Eustaquio Molero riesce a corrompere la Guardia Civile e di conseguenza a far scagionare suo figlio Lamberto dall’accusa ...

Il Segreto anticipazioni 12 luglio 2019 : Isaac folle di gelosia : Isaac geloso di Alvaro, affronta il dottore mentre Elsa rifiuta la proposta di Adela. Francisca teme che Maria si stia innamorando di Fernando.