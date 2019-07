Il regista Daniele Finzi Pasca si racconta Dalle cerimonie olimpiche al Cirque du Soleil

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) •Copyright foto: Viviana Cangialosi – CompagniaIl marito non vuole condividere la scena con la moglie. Lei invece brama a tutti costi stargli vicino anche sul palcoscenico. L’assistente ai costumi non sa usare il dispositivo elettronico per annotare nomi e misure. Preferisce carta e penna. Una coppia di ottantenni si innamora in sartoria e nel fervore delle prove decide di convolare a nozze. Piccoli inconvenienti quotidiani nella gestione di oltre cinque mila artisti volontari. Siamo a Vevey, nella regione del Lavaux in Svizzera francese, dove dal 18 luglio all’11 agosto si celebra la “Fête des Vignerons”. Omaggio alle tradizioni viticole del territorio, con tanto di incoronazione finale dei migliori vignaioli, si svolge solo quattro volte al secolo. Danzatori, attori, figuranti, cantanti, musicisti e assistenti non professionisti che partecipano spontaneamente ...

