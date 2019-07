Il litigio social tra Maria Elena Boschi e Paola Taverna

ilfogliettone

(Di domenica 14 luglio 2019) E' vivace botta e rispostadomenicale tradel M5s. Così ha scrittosu twitter: "Io faccio l`avvocato. Ma non troverei nulla di male a fare il saldatore. Nella prossima legislatura credo di avere i voti per restare in Parlamento. In caso contrario farò la professione per cui ho studiato. Lei non so. Magari mandi il curriculum a suo cugino, quello dei vaccini".Perché lo ha scritto? In risposta a questo, di: "Il sistema del Reddito è già partito. Adesso ci stiamo occupando del taglio di 345 Parlamentari. Le consiglio di inviare il cv come saldatrice. Oppure c`è il #Rdc con cui le proponiamo dei lavori, se rifiuta due volte la mandiamo nella sua Bolzano. Ci pensi!". Il tutto è partito da un'affermazione diin cui ricordava la storia di Fincantieri che avrà necessità di saldatori, ed esortava il governo a concentrarsi su ...

