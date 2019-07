"Il governo non è a rischio" dice Conte. E Salvini replica : "Non mi occupo di spionaggio o di fantasia" : "Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, il resto non mi interessa". ll vicepremier Matteo Salvini ha glissato sulle domande dei giornalisti sulla vicenda Savoini e sulla presa di distanza di palazzo Chigi. Interpellato dai cronisti a margine del concerto di chiusura del festival dei Due Mondi di Spoleto a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, il leader leghista ha risposto ...

"Ho fiducia in Salvini e la tenuta del governo non è a rischio" dice Conte : Una questione di trasparenza. Così il premier Giuseppe Conte ha motivato la pubblicazione della nota che ha chiarito la procedura che ha consentito a Savoini, ex portavoce di Salvini e protagonista dell'inchiesta pubblicata da BuzzFeed, di partecipare alla cena con Vladimir Putin, organizzata in occasione della visita a Roma del presidente russo il 4 luglio: "Io, per quanto di competenza, ho reso un chiarimento che ho ...

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5s : "Perché la Lega non farà cadere il governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato

L'aut aut di Salvini a M5S : "O tutti gli emendamenti o non si va avanti". Di Maio : "No a pretesti per far cadere il governo" : “O ci sono questi emendamenti o non si va avanti”. Lo ha detto il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando degli emendamenti per le forze dell’ordine al decreto Sicurezza bis, dichiarati inammissibili alla Camera.“Lo stop a questi emendamenti non è un dispetto a Salvini, ma una cosa stupida perchè sono emendamenti per i poliziotti e i vigili del fuoco, per i loro buoni ...

Sicurezza : Di Maio - ‘non si cerchino pretesti per far cadere governo’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Non si cerchino pretesti per far cadere il governo, sono pronto a incontrare le forze di polizia e le rappresentanze sindacali per spiegare loro la verità sugli emendamenti al dl Sicurezza bis. Conta la verità, non la propaganda. Invierò un invito formale in queste ore”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, dopo le accuse mosse al M5S da parte della Lega e dell’altro vice ...

Fattori - M5S : "Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme - in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile" : Fattori (M5S): “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme, in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile. Oggi parlare di un M5S non ha più senso, ce ne sono tanti, io faccio parte di quello antico. Quella guidata da Luigi Di Maio è ormai una sottocategoria del Movimento che non rappresenta tutti. Critiche di Di Battista? Credo sia ...

governo : Renzi - ‘ha ragione Salvini - così non si va avanti…’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Siamo sempre davanti a un Truman show. Questi litigano dalla mattina alla sera. Ha ragione Salvini: così non si va avanti…”. Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai 1.L'articolo Governo: Renzi, ‘ha ragione Salvini, così non si va avanti…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Damilano a Paragone : “Salvini capo del governo - voto su Diciotti inizio della vostra fine”. “Non è vero - parlano i fatti” : Confronto serrato a In Onda (La7) tra il senatore M5s, Gianluigi Paragone, e il direttore dell’Espresso, Marco Damilano, sulle ong e sul rapporto tra 5 Stelle e Lega nel governo Conte. governo, Spadafora: “Non mi dimetto e non mi scuso con Salvini. Il M5s sui diritti tiene la barra dritta” Paragone osserva che c’è una forma di ...

governo - Spadafora : “Non mi dimetto e non mi scuso con Salvini. Il M5s sui diritti tiene la barra dritta” : Nessun passo indietro, al di là delle rivendicazioni di Matteo Salvini sulle sue dimissioni. Né intende scusarsi con il vicepresidente del Consiglio leghista, Vincenzo Spadafora, dopo lo scontro sul tema sessismo con il leader del Carroccio. “Scuse? Già detto, quello che mi sento di fare lo faccio, quello che non ho fatto non lo faccio. Dimissioni? Il capo politico del M5s ha chiuso la vicenda”. Violenza sulle ...

Ex Ilva - Il Sole svela contratto integrativo firmato sotto il governo Conte : “Arcelor può andare via se non c’è scudo penale” : ArcelorMittal può riconsegnare allo Stato italiano le chiavi dello stabilimento ex Ilva di Taranto ora che il governo, con la norma inserita nel decreto Crescita, ha cancellato l’immunità penale. E può farlo non grazie al contratto firmato quando il ministero dello Sviluppo Economico era guidato da Carlo Calenda, ma in virtù di una modifica apportata nel settembre 2018, ovvero sotto il governo Conte. È quanto svela Il Sole 24ore in edicola ...

governo - Di Maio : “Salvini non risponde e dice di sentirsi solo sul tema dei migranti? Gli mandiamo un peluche” : “Se il ministro dell’Interno dice di sentirsi solo sul tema dei migranti, vorrà dire che se non gli possiamo neanche rispondere che ci sono strade di medio e lungo termine alternative per risolvere questo problema per sempre, gli mandiamo un peluche“. Così Luigi Di Maio, a margine della cerimonia a Roma per l’anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria, rispondendo ai cronisti in merito alle polemiche tra Salvini e il ...

I NUMERI/ Quello che il governo non dice sui dati del mercato del lavoro : L'ideologia per cui ciò che conta non è il lavoro, ma un po' di reddito rischia di prevalere nel nostro Paese. Con pericolose conseguenze

Pd - la convention di Lotti e Guerini tra abbracci e attacchi al governo. Ma sul Csm l’ex ministro non risponde : Circa un centinaio di persone ha partecipato alla due giorni organizzata a Montecatini (in provincia di Pistoia) da Base Riformista, neonata corrente interna al Pd che fa riferimento a Luca Lotti e a Lorenzo Guerini. Tra abbracci e attacchi al governo e a Salvini, nell’ultimo giorno di kermesse l’ex ministro e parlamentare Pd (autosospeso) ha preferito evitare i cronisti e le domande sullo scandalo Csm e nomine che lo vede coinvolto. ...

Mediterranea sfida il governo : "Non ci fermiamo. Salvini voleva il nostro scalpo" : Giovanna Stella La portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba, minaccia di tornare in mare: "Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci" Dopo il caso della nave Sea Watch 3, un'altra ong - in questo caso italiana - sta sfidando il governo gialloverde. Alex, infatti, è entrata a Lampedusa senza il permesso del ministro dell'Interno. E ora che i migranti sono sbarcati e hanno ricevuto assistenza, spuntano tutti i retroscena. Il ...