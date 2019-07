Il 20 luglio 1969 lo Sbarco sulla Luna | il “piccolo grande passo” che cambiò la storia

meteoweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Il 20il mondo seguiva col fiato sospeso la missione Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso dellaportando il primo uomo. Cinquant’anni dopo il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul suolore. In quei momenti, Michael Collins manteneva il controllo della missione a bordo del modulo Columbia. Per 2 ore e 31 minuti, Armstrong è rimasto sul suolore lasciandovi l’impronta dell’umanità. Indimenticabili le sue parole: “Questo è un piccolo passo per un uomo ma un gigantesco balzo per l’umanità“. Quel giorno 900 milioni di persone in tutto il mondo erano incollate alla televisione, solo in Italia erano 20 ...

