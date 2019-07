Icardi via dal ritiro dell’Inter | l’argentino si rilassa in famiglia | Wanda Nara lo

sportfair

(Di domenica 14 luglio 2019) Dopo aver lasciato ildell’Inter ieri, l’argentino è tornato nella sua villa sul lago di Como per trascorrere qualche ora di relax Mauroè sempre più fuori dall’Inter, l’argentino infatti ha lasciato ieri ildi Lugano per fare ritorno a casa, dove si allenerà in solitudine in attesa di novità dal mercato. Maurito non è stato convocato per la tournée in Asia, per questo motivo avrà più tempo per definire il proprio futuro. Intanto, per trascorrere qualche giorno di relax, l’ex capitano nerazzurro ha raggiunto la propriasul lago di Como, come testimoniato dacon una serie di foto e video postati su Instagram: L'articolovia daldell’Inter, l’argentino siinlo consola sul lago di Como FOTO SPORTFAIR.

