Halep nuova regina di Wimbledon | Serena Williams al tappeto

Chi è Simona Halep - la nuova regina di Wimbledon che modellò il suo corpo per arrivare in vetta : Simona Halep ha vinto Wimbledon sconfiggendo Serena Williams per 62/62. Una vittoria rapida per una partita senza storia, durata meno di un'ora. Williams mai in partita, fallosa e nervosa, che ha commesso una serie lunga di errori gratuiti. Nulla ha potuto contro un'avversaria determinata e precisa, che ha fatto muovere l'americana per soprenderla spesso in contropiede. Per arrivare al vertice, Simona Halep ha sacrificato molto, moltissimo, più ...

Nuova Classifica WTA – Naomi Osaka nel mirino di Ashleigh Barty : sprofonda Simona Halep : Naomi Osaka resta al top della Nuova Classifica WTA ma Ashleigh Barty, vincitrice del Roland Garros, la mette nel mirino: crolla la campionessa uscente Simona Halep Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La Nuova Classifica WTA vede Naomi Osaka ancora al comando, ma con una differenza minima di punti rispetto alla Nuova vincitrice del Roland Garros, Ashleigh Barty. La ...

Nuova Classifica WTA – Naomi Osaka apre il Roland Garros da n°1 : Pliskova la mette nel mirino - Halep rischia di scendere : Naomi Osaka ancora al top della Nuova Classifica WTA: Pliskova e Halep inseguono. Il Roland Garros sarà decisivo per cambiare il volto del ranking femminile Come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora una volta in testa Naomi Osaka decisa a giocarsi le sue chance per vincere il Roland Garros che sarebbe il suo terzo Slam consecutivo dopo US Open e ...