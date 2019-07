Golf | Eurotour – Bernd Wiesberger vince l’Aberdeen Standard Investments Scottish Open

Golf - Eurotour – Dubai Duty Free Irish Open : Zander Lombard nuovo leader - 21° Edoardo Molinari : Zander Lombard è il nuovo leader del Dubai Duty Free Irish Open, Edoardo Molinari in 21ª posizione. Nel torneo delle Rolex Series Bertasio e Gagli 38.i, out Pavan, Paratore e Migliozzi Edoardo Molinari, 21° con 136 (68 68, -4) colpi, ha recuperato undici posizioni nel Dubai Duty Free Irish Open, il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento al Lahinch GC (par ...

Golf - Eurotour – Wiesberger trionfa nel Made in Denmark : Pavan chiude 25° : Bernd Wiesberger trionfa nel Made in Denmark firmando il 5° successo nel circuito: Pavan chiude al 25° posto, Migliozzi 33°, Edoardo Molinari 41° L’austriaco Bernd Wiesberger ha conquistato il quinto titolo sull’European Tour, imponendosi con 270 (68 69 67 66, -14) colpi nel Made in Denmark, disputato sul percorso dell’Himmerland Golf & Spa Resort (par 71) a Farsø, in Danimarca. Buon finale di Andrea Pavan, che ha recuperato dieci ...

Golf - Eurotour – Schwab leader del Made in Denmark : Edoardo Molinari 11° : Eurotour, in Danimarca Schwab leader, Edo Molinari 11°. Passo indietro per il campione uscente Wallace, 21/o. Rimonta per Migliozzi (30°) e Pavan (49°) Edoardo Molinari, 11° con 139 (66 73, -3) colpi, è rimasto in alta classifica nel secondo giro del Made in Denmark (European Tour). Tra i leader della competizione dopo il primo round, il torinese a Farsø è chiamato a recuperare cinque colpi all’austriaco Matthias Schwab (134, -8), ora da ...