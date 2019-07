Gli smartphone fanno bene al pianeta?

MiGliori smartphone IP68 impermeabili : guida all’acquisto per l’estate 2019 : Gli smartphone IP68 sono ormai quasi diventati uno standard irrinunciabile, specie in questo periodo di furente caldo africano. Immaginiamo sia vostra preoccupazione sapere il vostro dispositivo al sicuro quando siete a bordo piscina, oppure mentre passeggiate spensierati lungo il bagnoasciuga: ebbene, la certificazione IP68 dovrebbe farvi stare più tranquilli in tal senso. Siamo qui pronti a stilare per voi la classifica dei Migliori ...

Huawei choc : Hongmeng OS ancora da adattare aGli smartphone; il fatturato cresce : Il presidente di Huawei annuncia la crescita del fatturato durante la prima metà del 2019, aggiungendo un'enorme postilla sul sistema operativo Hongmeng OS L'articolo Huawei choc: Hongmeng OS ancora da adattare agli smartphone; il fatturato cresce proviene da TuttoAndroid.

Altri due smartphone Nokia si aggiornano : Nokia 5 e Nokia 6 ricevono le patch di sicurezza di luGlio : Nelle scorse ore il team di HMD Global ha dato il via al rilascio di un nuovo update per il Nokia 5 e il Nokia 6. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Altri due smartphone Nokia si aggiornano: Nokia 5 e Nokia 6 ricevono le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Ecco il laboratorio dove OnePlus miGliora la qualità fotografica deGli smartphone : Scopriamo il laboratorio di Taiwan dove OnePlus lavora per migliorare costantemente la qualità fotografica dei propri smartphone. L'articolo Ecco il laboratorio dove OnePlus migliora la qualità fotografica degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Wiko - ecco dove nascono Gli smartphone low cost : Marsiglia – Tante le contraddizioni di una città affascinante come Marsiglia. A fianco dei lussuosi yatch ormeggiati nel porto e ai palazzi di Le Corbusier, ci sono quartieri dove si lotta per arrivare a fine mese, il tutto in odore di Côte d’Azur. Proprio qui a pochi passi dal mare, si trova il quartier generale di Wiko, fondata nel 2011 da Laurent Dahan, dal 2017 parte della holding cinese Tinno e al momento presente in 30 paesi, ...

Vodafone regala il 5G ad alcuni utenti ma vara un nuovo costo per Gli smartphone a rate : Vodafone ha selezionato alcuni dei suoi clienti per offrirgli la possibilità di sperimentare gratuitamente la nuova infrastruttura 5G L'articolo Vodafone regala il 5G ad alcuni utenti ma vara un nuovo costo per gli smartphone a rate proviene da TuttoAndroid.

Microsoft vuole trasformare Gli smartphone in Nintendo Switch : ecco le immagini del brevetto : Lo scorso ottobre è emerso un prototipo di controller di Microsoft che ricorda i Joy-Con di Nintendo Switch e ora il gigante di Redmond ne ha brevettato il design. In pratica questo controller è separabile in due unità distinte che possono agganciarsi ai bordi di smartphone e tablet e sembra orientato al concetto di "Gioco per tutti" e a xCloud, il servizio di gioco in streaming di Microsoft. L'articolo Microsoft vuole trasformare gli ...

Smartphone fascia alta : i miGliori da comprare : In questo articolo costantemente aggiornato vi parleremo dei migliori Smartphone fascia alta, cioè dei dispositivi che si vanno a posizionare tra la fascia media del mercato e quella dei top di gamma. Di solito gli leggi di più...

Le offerte suGli smartphone Android fioccano con i nuovi X-Days di MediaWorld : MediaWorld lancia i nuovi X-Days con un mucchio di offerte su smartphone Android e accessori. Andiamo a scoprire tutti gli sconti online validi fino al 19 luglio 2019. L'articolo Le offerte sugli smartphone Android fioccano con i nuovi X-Days di MediaWorld proviene da TuttoAndroid.

Smartphone top di gamma : i miGliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma. In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

MiGliore fotocamera smartphone : guida all’acquisto 2019 : Qual è la Migliore fotocamera smartphone in questo 2019? Giunti a metà anno e con la maggior parte dei top di gamma (almeno Android) già lanciati, è giusto presentare un approfondimento sui dispositivi con i quali è possibile ottenere gli scatti migliori in assoluto. Determinare quale sia la Migliore fotocamere smartphone per antonomasia in questa annata non è semplicissimo. Vanno presi in esame una diversità di fattori per nulla scontati. ...

La Cina controlla Gli smartphone a chi entra nel Paese. Sicurezza o clima del terrore? : Verrebbe da dire “che figli di Trojan” e stavolta non ci sarebbe alcun riferimento a vicende nostrane che hanno evidenziato le italiche miserie. L’epiteto tecno-scurrile in questo caso è indirizzato agli agenti della Polizia di frontiera della Repubblica Popolare Cinese, in servizio al confine con il Kyrgyzstan. Gli sbirri della regione di Xinjiang stanno conducendo una delle più acrobatiche operazioni di pedinamento virtuale e controllo ...

Prossimo smartphone Xiaomi con fotocamera periscopica per fare meGlio di Huawei? : L'evoluzione del Prossimo smartphone Xiaomi passerà per la fotocamera che sarà nettamente migliore rispetto alle stesse unità di device già in commercio. La novità assoluta per il brand consisterebbe nell'introduzione di una camera periscopica a bordo di quella che dovrebbe essere il prodotto di punta, probabilmente, lo Xiaomi Mi Mix 4. Non è un mistero che uno smartphone Xiaomi con questa peculiarità non farebbe altro che seguire le orme di ...