Gli allarmanti dati sulla pirateria audiovisiva di eventi sportivi 

(Di domenica 14 luglio 2019) L'avvento delle nuove piattaforme streaming per la visione di film osportivi è riuscito a debellare la piaga dellasoltanto in parte. I risultati di tre anni di studi e analisi elaborati dalla società Ipsos per conto della FAPAV - Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, sono impietosi. C'è stato un calo di download illegali dell'8% rispetto l'anno scorso, del 14% se comparati aidel 2016, ma l'incidenza complessiva dellain Italia si attesta ancora intorno al 38%. I film sono ancora il prodotto più richiesto sul mercato illegale, piratato in una percentuale che arriva al 33%, serie e programmi tv toccano rispettivamente il 21% e il 20%. Tra i fenomeni emergenti, c'è ladisportivi live; sono quasi 5 milioni infatti gli italiani che nel corso del 2018 hanno dichiarato di aver visto ...

