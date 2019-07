GF 15 | Alberto Mezzetti ufficializza la storia con Elisa

Alberto Mezzetti svela l’identità della fidanzata : amore alle stelle : Alberto Mezzetti svela l’identità della nuova fidanzata. Tarzan del Grande Fratello pazzo d’amore: “Mi ha conquistato dal primo giorno”. Lei: “Io l’amore non lo cercavo” Tarzan svela l’identità della sua Jane. Dopo giorni in cui Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello Nip 2018, si è divertito sui social a professarsi innamorato ma senza rivelare chi […] L'articolo Alberto Mezzetti ...

Grande Fratello - Alberto Mezzetti fidanzato con Elana Valenaria : Galeotto fu il Grande Fratello ... brasiliano. Alberto Mezzetti, vincitore dell'edizione numero 15 del padre di tutti i reality show, ha dimenticato la conduttrice Barbara d'Urso, che corteggiava scherzosamente ad ogni puntata, con Elana Valenaria, concorrente dell'ultimo GF nel Paese sudamericano.I due si sono conosciuti proprio all'interno del gioco e una volta usciti dalla Casa hanno cominciato a mostrare il loro amore anche sui ...

Alberto Mezzetti ritrova l’amore - la nuova compagna è l’ex GF Brasile Elana Valenaria : Alberto Mezzetti si è innamorato. l’ex concorrente e poi vincitore del Grande Fratello 2018 ha ritrovato l’amore accanto a Elana Valenaria, giunonica ex protagonista dell’edizione brasiliana del Big Brother. Mora e bellissima, Elana vanta un profilo Instagram che conta oltre 2 milioni di follower. Si sono conosciuti per merito dell’incursione di Mezzetti al GF Brasile. Elana ha partecipato alla diciottesima edizione del Grande Fratello ...

Alberto Mezzetti lancia un nuovo appello alla D’Urso. E chiede aiuto a Mara Venier : Alberto Mezzetti non molla e torna a parlare di Barbara D’Urso dopo che la conduttrice si è allontanata da lui. Ex vincitore del Grande Fratello e famoso modello, Mezzetti aveva stregato la presentatrice, tanto che si era parlato di un flirt fra i due. Il Tarzan di Viterbo era entrato nel bunker di Cinecittà dichiarando il suo amore per la D’Urso e anche dopo la fine del reality aveva continuato a corteggiarla. Fra cene, incontri ...

Grande Fratello - Alberto Mezzetti : "Barbara D'Urso? Non ho fatto niente di sbagliato con lei. Vorrei tornare in tv..." : Alberto Mezzetti, vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello, vuole fare pace a tutti i costi con Barbara D'Urso.Nelle settimane scorse, infatti, il Tarzan di Viterbo (questo è il suo soprannome) ha parlato in più occasioni del rapporto di amicizia con la conduttrice che si è interrotto improvvisamente. Mezzetti, che ha preso parte anche all'edizione brasiliana del GF, in passato, ha anche dichiarato che le voci riguardanti ...

Grande Fratello 2019 - Alberto Mezzetti a Barbara D'Urso : «Almeno un invito!» : ?Le vorrei dire di sdrammatizzare questa situazione fra di noi?, Alberto Mezzetti, vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello e ora ospite della versione brasiliana, torna a...