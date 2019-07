Gazzetta | Il Napoli dà lezioni di difesa

Gazzetta : James-Napoli trattativa più difficile del previsto : Continua il tormentone James Rodriguez. Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, non si intravede la fine di questa trattativa che va avanti da un mese. James-Napoli non si trova un accordo tra le parti Anche Carlo Ancelotti ieri sera ha confermato che la trattativa con il Real è più complessa di quanto ci si aspettava e richiederà tempi lunghi “Vogliamo James, ma non è semplice. È un vero 10, pronto ad inserirlo nella mia tattica. ...

Gazzetta : Elmas-Napoli - accordo trovato con il Fenerbahce : Pochi dettagli per definire l’acquisto di Elmas dal Fenerbahce, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, in linea con quanto riportato ieri da Gianluca Di Marzio a Sky. accordo con il Fenerbahce, mancano i dettagli accordo trovato con il club turco per 15 milioni più 3 di bouns legati al rendimento, è prevista una trasferta di Giuntoli tra domani e martedì per chiudere definitivamente. La speranza è quella di portare l centrocampista ...

Gazzetta : Dopo il no di Icardi e Rodrigo - il Napoli riparte da Milik e Mertens per l’attacco : riparte d Milik e Mertens l’attacco del Napoli. La Gazzetta dello Sport scirve del doppio no incassato dal club di De Laurentiis da Rodrigo e Icardi per il ruolo di prima punta, ma Ancelotti non è uomo da farsi scoraggiare. Il tecnico emiliano è pronto a trovare in casa le soluzioni per rafforzare l’attacco della prossima stagione “A Carlo Ancelotti piacerebbe un attaccante da 25-30 gol a stagione, ma se non potesse averlo, ...

Gazzetta : Il Real non molla - ma keep calm - tanto James vuole solo il Napoli : James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: ha scelto Napoli e Ancelotti, ma l’Atletico Madrid è pronto ad intervenire in caso di segnali positivi da Mendes calma e pazienza per James, lo ha ricordato Carlo Ancelotti da Dimaro, lo ha ripetuto il presidente De Laurentiis. La trattativa con il Real non si interrompe anche se non si riesce a trovare una quadra sulla questione economica. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta ...

Gazzetta : 5 milioni separano Elmas dal Napoli : Tempo di calciomercato per la Gazzetta dello Sport che riprende il possibile acquisto del Napoli di Elmas. Ma mentre nei giorni scorsi sembrava praticamente fatta per il macedone, la trattativa ha improvvisamente subito una battuta d’arresto complice 5 milioni di differenza tra la richiesta del Fenerbahce e l’offerta del Napoli. Era parso che la trattativa per Eljif Elmas fosse alle battute finali. Ma anche per il centrocampista del ...

Gazzetta : salta l’affare Rodrigo. Il Napoli tratta con l’Atletico per Correa : Niente da fare per Rodrigo. Il viaggio a Valencia di Giuntoli non ha dato gli effetti sperati. A scriverlo è l’edizione online della Gazzetta. La distanza con il club spagnolo per l’attaccante di origini brasiliane è eccessiva, non sembra colmabile. Affare sfumato. Il club di De Laurentiis, però, non si perde d’animo. L’obiettivo è chiaro: puntellare l’attacco. E allora la trattativa resta in Spagna, stavolta, però, ...

Napoli-Rodrigo - Gazzetta : “Ancelotti stravede per lui. Trattativa avviata”. Il punto : Napoli-Rodrigo, Gazzetta: “Ancelotti stravede per lui. Trattativa avviata”. Il punto Napoli-Rodrigo, il punto di Gazzetta. Non solo James Rodriguez, quindi, nella sua missione spagnola, Giuntoli ha gettato le basi per cercare di portare in azzurro il acentravanti del Valencia e della nazionale spagnola. Un rinforzo che potrebbe servire sia nel ruolo di titolare che in alternanza con un eventuale altro attaccante. Rodrigo, ...

Gazzetta : Nuovo nome per il centrocampo del Napoli - spunta Ginella del Montevideo : James Rodriguez, Rodrigo e Icardi, questi i nomi principali associati al Napoli per questa sessione di mercato, ma De Laurentiis si muove su più fronti e tiene d’occhio diversi giocatori. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un nome Nuovo, quello di Francisco Ginella che avrebbe suscitato l’interesse di Cristiano Giuntoli e della squadra mercato di Aurelio De Laurentiis. Francisco Ginella, 20 anni, ...

Gazzetta : il Napoli a Madrid fa la sua ultima offerta per James : Giuntoli è ancora a Madrid e tratta ad oltranza con Florentino Perez. Questa la versione della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per James Rodriguez. Il ds del Napoli sarebbe ancora nella capitale spagnola dopo che ieri aveva incontrato il presidente dei blancos e successivamente era volato a Valencia per parlare invece di Rodrigo. Una lunga giornata per Giuntoli che adesso tratta con alcuni emissari di Florentino. Il Real ha rifiutato ...

Gazzetta su Icardi : “Al Napoli meglio che alla Juve - soprattutto per tre motivi” : Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla Juve”. I 3 motivi spiegati dalla Rosea Icardi al Napoli o alla Juve? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ analizza le diverse chiavi di lettura per quanto concerne un possibile trasferimento dell’ attaccante argentino, in un altro club di Serie A. Di seguito i tre motivi elencati dalla Rosea. Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla ...

Gazzetta : All’Inter converrebbe dare Icardi al Napoli : La telenovela Icardi prosegue anche dal ritiro nerazzurro di Lugano. L’argentino è stato messo sul mercato, ma per adesso non si intravedono strade per la sua partenza. L’Inter vorrebbe darlo all’estero, conferma la Gazzetta dello Sport, per non rafforzare nessuna rivale, ma neanche l’Atletico che sembrava interessato ha fatto un’offerta. Calma e pazienza, bisognerà attendere forse agosto per una soluzione. Intanto ...

James Rodriguez-Napoli - Gazzetta annuncia : “Blitz di Giuntoli a Madrid - accordo vicino” : James Rodriguez-Napoli. Sembra giungere ad un epilogo l’ affare più chiacchierato delle ultime settimane. Il ds del club partenopeo è volato nella Capitale spagnola per presentare l’ offerta finale al Real e cercare di portare alle pendici del Vesuvio il fantasista colombiano. Di seguito i vari passaggi riportati dall’ edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’. James Rodriguez-Napoli. “Il d.s. del ...

Gazzetta : James-Napoli - solo Mendes può convincere il Real Madrid : Il Napoli non ha intenzione di mollare James Rodriguez, nonostante la resistenza del Real Madrid. Si è andati troppo avanti nelle trattative, il colombiano ha espresso la sua preferenza per il club partenopeo, ma soprattutto Ancelotti lo aspetta per elevare il livello tecnico del Napoli. De Laurentiis non vuole sganciare i 42 milioni che chiede il Real e cerca di ottenere l’attaccante con una formula li prestito oneroso. Se qualcuno può ...

Gazzetta : Icardi in ritiro per rispettare il contratto - ma il suo futuro è Napoli o Juve : Marotta è stato chiaro su Icardi e Nainggolan, non fanno parte del progetto dell’Inter per la prossima stagione. Ma, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ad ha anche precisato che il club non viene meno ai suoi doveri e che quindi, in attesa di venderli, porterà comunque i calciatori in ritiro e li farà allenare, come previsto nel loro contratto. Le strade per Icardi sembrano essere Napoli o Juve, le ...