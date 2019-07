GameStop è soddisfatta per la presenza di lettori ottici su PS5 e Xbox Scarlett

eurogamer

(Di domenica 14 luglio 2019) In un'intervista con GameSpot, il CFO di, Frank Hamlin, ha affermato che la compagnia è felice per la scelta di Sony e Microsoft di integrare un lettore ottico su PS5 e.Secondo Hamlin, entrambe le compagnie sanno bene che, nonostante il crescente successo del mercato digitale e dei servizi ad abbonamento comeGame Pass, in molti preferiscono ancora avere l'opzione di acquistare copie fisiche dei loro titoli preferiti."Penso che sia Microsoft che Sony siano ben consapevoli che il consumatore ha bisogno di questa opzione. Crediamo molto nell'aiutare i nostri clienti vendendo loro un gioco fisico quando lo vogliano.".Leggi altro...

