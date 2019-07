Fortnite | un conto alla rovescia preannuncia il nuovo evento Cattus vs Doggus

eurogamer

(Di domenica 14 luglio 2019) Poche ore fa le piattaforme volanti dell'isola diBattaglia Reale hanno dato il via a un, al termine del quale avrà inizio une imperdibilein-game.Il countdown terminerà sabato 20 luglio alle 20:00 italiane. Secondo le informazioni scovate dai dataminer, durante l', soprannominato "vs", assisteremo all'epico scontro tra il robot in costruzione nell'Impianto a Pressione e il mostro avvistato nei pressi di Picco Polare. Come al solito si tratta di un avvenimento unico e irripetibile, quindi segnatevelo sul calendario!I giocatori hanno assistitocostruzione del "" nell'Impianto a Pressione in tempo reale, con nuovi pezzi che sono stati aggiunti al robot durante il corso di tutta la settimana. Per quanto riguarda il "", l'occhio di questo mostro gigante è visibile nelle acque a largo di Picco Polare, mentre ...

