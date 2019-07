Formula E - Buemi vince l' ePrix 1 di New York City

quattroruote

(Di domenica 14 luglio 2019) Ldi Newè stato carico dadrenalina e non ha di certo deluso le aspettative. In una gara caotica e combattuta, a spuntarla è stato Sébastien. Dopo essere partito dalla pole position, lo svizzero della Nissan e.dams è riuscito a tenersi lontano dai guai, mentre nel gruppo centrale succedeva davvero di tutto. Sul podio del penultimo appuntamento del campionato diE sale anche Mitch Evans (Jaguar), autore di una splendida rimonta dalla tredicesima posizione, mentre sul gradino più basso del podio torna la BMW con Antonio Félix Da Costa.Per DS unoccasione mancata. Quella di oggi è stata una vera e propria gara disastrosa per la DS Techeetah che poteva avere loccasione di chiudere definitivamente i giochi e, invece, si è ritrovata con uno zero pesantissimo in classifica in un momento così delicato. Nelle fasi finali, un contatto tra Lotterer, Vergne e una Jaguar ...

Sport_Mediaset : #FormulaE, #Buemi vince a New York e #Vergne è braccato - LiveGPit : #FormulaE E-Prix New York: Trionfo di Buemi in gara 1. Vergne rimanda la festa per il titolo Di @vincebuonpane - UgoBaroni : RT @Motorsport_IT: #FormulaE | Super Pole di @Sebastien_buemi a New York, disastro per @JeanEricVergne e @LucasdiGrassi #NYCEPrix https://t… -