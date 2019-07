Firenze Ruba il portafoglio a una turista | fermata e denunciata dalla Polizia Municipale

Torna a Firenze "Vaso di fiori" - il quadro rubato dai nazisti : Torna a casa il dipinto “Vaso di Fiori” del pittore olandese Jan van Huysum. Il quadro, trafugato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, sarà restituito alla Galleria di Palazzo Pitti a Firenze. I Ministri degli Esteri di Germania e Italia, Heiko Maas ed Enzo Moavero si recheranno a Firenze per l’occasione. Lo fa sapere la Farnesina. La data dell’evento è in via di definizione.Il dipinto, come ...

Firenze - rubano un regalo dalla tomba del figlio. Lo sfogo della madre : “Vergognati e riportalo” : L’appello su Facebook della madre di Davide Degl’Innocenti, un ragazzo scomparso il 5 agosto scorso a diciannove anni: la donna ha accusato ignoti di aver rubato dalla tomba del figlio nel cimitero di Cerreto Guidi, nella città metropolitana di Firenze, un portachiavi a forma di farfalla: “Glielo avevo portato il giorno del suo compleanno”.