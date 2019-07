Fiorentina negli Stati Uniti | le parole di Commisso | Antognoni e Ceccherini tra ICC e

La Fiorentina negli USA - al via l’International Champions Cup : Inizia la nuova stagione in casa Fiorentina, vietato fallire per i viola dopo l’ultima deludente stagione, l’arrivo del presidente Commisso ha riportato nuovo entusiasmo ed i tifosi si sono avvicinati nuovamente alla squadra. Fiorentina negli USA per partecipare all’International Champions Cup, la prima tappa è a Chicago, la Fiorentina è atterrato nella serata di ieri, il primo impegno è previsto per il 17 luglio contro ...

Fiorentina - i convocati per la tournée negli Usa : non ci sono Veretout e Chiesa : L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per la tournée negli Usa e la partecipazione alla International Champions Cup. Fra i convocati ci sono due assenze eccellenti, ma una è prevedibile: non risulta infatti nell’elenco Jordan Vererout, conteso sul mercato da Inter e Roma; l’altro è Federico Chiesa, ancora in vacanza dopo l’Europeo Under 21 così come Pezzella che è stato ...