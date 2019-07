Fifa 19 Global Series Play Off Ps4 | ecco i 16 qualificati al mondiale!

Fifa 19 Global Series Play Off Xbox : ecco i 16 qualificati al mondiale! : Si sono svolti ad Amburgo, in Germania, dal 5 al 7 agosto, i Play off Xbox delle Global Series di Fifa 19 che hanno determinato i nomi dei 16 pro Player che parteciperanno nel corso delle prossime settimane alla Fifa eWorld Cup, il vero e proprio mondiale di Fifa! I partecipanti erano 64, di cui […] L'articolo Fifa 19 Global Series Play Off Xbox: ecco i 16 qualificati al mondiale! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 Global Series Play Off : collega il tuo account Twitch a quello EA per ricevere premi speciali! : In occasione dei Play off delle Global Series torna l’iniziativa di EA Sports, in collaborazione con Twitch, la nota piattaforma di streaming, utilizzata dagli appassionati di videogames di tutto il mondo: coloro che effettueranno il collegamento l’account di FIFA a quello di Twitch e seguiranno la diretta da venerdì 5 a domenica 7 luglio parteciperanno […] L'articolo FIFA 19 Global Series Play Off: collega il tuo account ...