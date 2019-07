Federico Rossi scrive a Paola Di Benedetto | ' Ho perso una parte di me | tuo per sempre'

Insulta Federico Rossi e corteggia Paola Di Benedetto - lo sfogo furioso del cantante : “Cog**one” : Federico Rossi sembra attraversare un momento particolarmente complesso. La rottura con Paola Di Benedetto non lo rende di certo sereno. In queste ore, il cantante ha pubblicato una dedica per la sua ex fidanzata poi si è scagliato contro un utente che lo ha Insultato e si è proposto alla modella come nuovo fidanzato.Continua a leggere

Federico Rossi - brano inedito per Paola Di Benedetto : "Mi hai lasciato tu ma ti verrò a cercare" : A poche ore dall'annuncio ufficiale di Paola Di Benedetto, Federico Rossi, nel cuore della notte, sul proprio account Instagram, ha pubblicato, un brano inedito (dal titolo 'Ogni volta'?!), che avrebbe scritto e dedicato all'ormai ex compagna. Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati prosegui la letturaFederico Rossi, brano inedito per Paola Di Benedetto: "Mi hai lasciato tu ma ti ...

Federico Rossi dedica un brano inedito a Paola : 'M'hai lasciato tu - ma ti verrò a cercare' : A meno di 24 ore di distanza dall'annuncio di Paola Di Benedetto della loro rottura, Federico Rossi ha usato Instagram per fare un primo tentativo di riconquista della ragazza. Sull'account del cantante, infatti, è stata pubblicata una canzone inedita (il cui titolo pare sia Ogni volta): il testo di questo brano sembra raccontare le ultime ore della coppia. I fan ne sono certi: con questo gesto, il membro del duo Benji&Fede ha voluto ...

