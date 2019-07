Federer-Djokovic ha dimostrato che la miglior difesa non è l' attacco

agi

(Di domenica 14 luglio 2019) Come faremo a dimenticare questa finale di Wimbledon 2019? Come ci riuscirà Roger, al di là della vacanza “anche fisicamente”, per leccarsi le ferite e ricaricare le pile, dopo aver ”mancato un'incredibile occasione” per diventare il più anziano campione dello Slam, a 37 anni 340 giorni (meglio del 37enne Ken Rosewall agli Australian Open 1972)? Come ci riuscirà Novak, che è stato ancora una volta solo contro tutto il pubblico e ha salvato due match point sul 7-8 del quinto set, ma poi ha firmato il quinto Wimbledon come Bjorn Borg, il secondo consecutivo, domando nella terza finale su tre proprio il primatista di 8 Championships e di 21 Slam? Come ci riusciranno gli appassionati dopo questa sbornia di record: la più lunga finale della storia del torneo più famoso dello sport - 4 ore 57 minuti, meglio delle 4 ore e 48' di Nadal-del 2008 -, la prima col nuovo ...

