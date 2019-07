Federer-Djokovic | Finale Wimbledon 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) 2014, 2015,. Novake Rogertornano ad affrontarsi in, ed è la terza volta che si affrontano all’ultimo atto dei Championships. In entrambe le precedenti occasioni ha trionfato il serbo, attuale numero 1 del mondo, ma non ha mai avuto vita particolarmente facile. Nel 2014, infatti, fu costretto al quinto set da una rimonta incredibile dinel quarto, cosa che non avvenne nel 2015, in cui lo svizzero uscì sconfitto in quattro parziali. I due si sono affrontati per 47 volte, con 25 successi a 22 in favore di, che ha fatto suoi 8 degli ultimi 10 confronti. Per lo svizzero, alla caccia del numero 2 del ranking ATP, è lanumero 12 sui sacri prati, per il serbo è invece la sesta: i bilanci sono rispettivamente di 8-3 e 4-1. Tre i set persi danel corso del torneo (Harris, Nishikori, Nadal), due quelli ceduti da ...

