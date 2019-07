Europei Under 19 | esordio nero per l’Italia | sconfitta 3-0 dal Portogallo

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019)per l’Italia19 aglidi categoria in corso in Armenia. E’ arrivata infatti una pesante, per 3-0, contro il. Al Banants Stadium di Yerevan i lusitani sbloccano l’incontro al 28′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Cardoso: il difensore centrale delsvetta più in alto di tutti e insacca alle spalle di Carnesecchi. L’Italia non riesce a impensierire più’ di tanto il portiere Biai e al 1′ della ripresa subisce il raddoppio firmato da Ramos. Gli azzurrini subiscono il colpo e al 51′ lasciano strada libera a Felix Correia, che mette a sedere il portiere e sigla il tris. Nunziata prova a muovere la panchina a partire dal 62′ con cinque cambi ma le sostituzioni non sortiscono gli effetti sperati: dopo quattro minuti di recupero arriva quindi il triplice fischio che ...

