Elisa Isoardi confida | Sì | sono ingrassata 5 Kg Ecco perché

Elisa Isoardi : “Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo tutto. E portavo via dei piatti per pranzo” : In attesa di tornare su RaiUno con La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista al settimanale Di Più Tv. E l’occasione è stata buona anche per rispondere a quanti, nei giorni scorsi, le hanno fatto notare sui social di essere ingrassata, tanto che qualcuno era arrivato a ipotizzare una gravidanza. È la stessa Isoardi a spiegare come mai questo piccolo aumento di peso: “Come ho fatto a prendere cinque ...

Elisa Isoardi rompe il silenzio su Antonella Clerici e Anna Moroni : Antonella Clerici, la confessione di Elisa Isoardi: “Di recente ho parlato con lei e…” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Elisa Isoardi, reduce dall’edizione 2018/2019 de La prova del cuoco, programma che ha ereditato lo scorso anno da Antonella Clerici e che ricondurrà anche nella prossima stagione tv. E proprio su Antonella Clerici Elisa ...

Elisa Isoardi - il "colpo di sole". In costume sul lettino - la follia : con cosa si cosparge il corpo : La "follia" di Elisa Isoardi. Su Instagram la conduttrice della Prova del cuoco si mostra in costume da bagno sdraiata sul lettino per godersi il sole. Il rimedio della nonna per garantirsi una abbronzatura a prova di bomba? cospargersi di "olio EVO, non avevo altro in casa, ma ci sta". Leggi anche:

Elisa Isoardi ... voglio un barboncino non un uomo : Elisa Isoardi, ex condutterice del programma Rai "La prova del cuoco" parla della sua attuale situazione sentimentale nella quale dice di preferire il barboncino ad un uomo. Elisa Isoardi non smette di far parlare di sè con le sue frasi sull'amore. Già aveva detto che dopo Matteo Salvini non voleva uomini, adesso la Isoardi rincara la dose: "Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino". Questo ha dichiarato a ...

La prova del cuoco - non solo Elisa Isoardi : storica rivoluzione - chi sarà il co-conduttore : Una novità pazzesca, totale, per la prossima stagione de La prova del cuoco, il programma condotto da Elisa Isoardi su Rai 1. La conduttrice, infatti, sarà affiancata da una figura fissa, che non sarà però lo chef Gianfranco Vissani, suo grande amico, così come si sussurrava nelle ultime settimane.

Elisa Isoardi - il segreto della sua abbronzatura perfetta : È ora di un po’ di relax anche per Elisa Isoardi. La bravissima conduttrice, che in queste settimane è freneticamente al lavoro per preparare la prossima stagione de La prova del cuoco, ha infatti deciso di prendersi una breve pausa. Niente vacanze per lei, almeno per il momento. La Isoardi è troppo impegnata con il suo staff per trovare nuove idee, in modo da ripartire alla grande sin dalle prime puntate del cooking show, il prossimo ...

Elisa Isoardi dividerà La prova del cuoco 2019/20 con Claudio Lippi : Claudio Lippi co-conduttore della prossima edizione de La prova del cuoco con Elisa Isoardi E’ il sempre informato TvBlog a lanciare l’anteprima: secondo le ultime indiscrezione sui palinsesti Rai della prossima stagione tv, Elisa Isoardi nella nuova edizione de La prova del cuoco sarà affiancata alla conduzione da Claudio Lippi. E’ quindi ricaduta sul presentatore la scelta del braccio destro del quale, stando ai rumors ...

La prova del cuoco : Elisa Isoardi non riavrà Anna Moroni? L’ipotesi : Elisa Isoardi di nuovo senza la Moroni a La prova del cuoco? Anna: “Avrei voluto fare un programma di…” Tantissimi degli affezionati telespettatori de La prova del cuoco nella stagione conclusasi a maggio scorso si sono chiesti se Anna Moroni prima o poi sarebbe tornata nelle cucine del programma che l’ha resa famosa, dopo l’addio annunciato nell’ultima puntata dell’edizione di due anni fa, giorno in cui ...

Sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio! Elisa Isoardi single e felice : Il lavoro e se stessa, la conduttrice de La Prova del Cuoco non ha altro per la testa e in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi racconta della sua condizione di single senza alcun dispiacere nel farlo. E chiede che la si smetta con le domande su Salvini: "Per me è il passato, ho detto tutto quello che c'era da dire". Del momento di grande serenità che sta vivendo ha parlato al settimanale Oggi, cui ha rilasciato un'intervista ...