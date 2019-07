El Paìs | «Il Napoli si è raffreddato per James dopo l’addio ai vantaggi al Sud nel

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Il quotidiano spagnolo Eloggi dedica un articolo al Decreto Crescita e ai benefici che porterà al calcio italiano per renderlo più competitivo a livello europeo Il Governo populista italiana, formata dal Movimento 5 Stelle e la Lega ha recentemente approvato il cosiddetto Decreto Crescita, una misura per stimolare il lavoro e gli investimenti in aziende nazionali che hanno un impatto su un calcio sempre più lontano dalla vetta. Al di là di azioni concrete nel mercato del lavoro, il nuovo standard prevede anche un rimborso d’imposta per i club per l’ingaggio di giocatori provenienti dall’estero. Fondamentalmente, i club risparmieranno la metà della tassa sul reddito personale e potranno così sedurre le stelle che fino ad ora ha preferito ad altri campionati. Decisive le modifiche Originariamente, precisa El, il Decreto conteneva un’appendice che ...

