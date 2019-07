E' morta Stephanie Niznik | era Nina in Everwood

Stephanie Niznik - morta l’attrice statunitense. Era Nina Feeney nella popolare serie tv “Everwood” : Stephanie Niznik, attrice statunitense, è morta a 52 anni. A dare la notizia il sito di Variety: il decesso risale al 23 giugno ma solo ora è stato reso noto. Stephanie era conosciuta per aver interpretato Nina Feeney nella popolare serie tv “Everwood”. Non si hanno informazioni sulle cause della morte e la famiglia ha scelto di non parlare. La carriera televisiva di Stephanie conta partecipazioni in serie conosciute e apprezzate, da ...

Non vedremo più Nina Feeney in Everwood! E' morta a soli 52 anni Stephanie Niznik : Lutto improvviso nel mondo dello spettacolo e della tv: la nota attrice, conosciuta per aver interpretato il personaggio di Nina Feeney nella famosa serie tv “Everwood”, in cui vestiva i panni della bionda vicina di casa della famiglia Brown, e per aver partecipato al film “Star Trek: l’insurrezione” si è spenta a soli 52 anni. Stephanie Niznik, che era nata a Bangor, nel Maine, il 20 maggio 1967, in realtà è deceduta da giorni, il 23 giugno ...