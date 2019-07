Due napoletani protagonisti | oggi | della Coppa d’Africa | Koulibaly e Ounas

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Si giocherannole semifinali in. Restano quattro squadre a contendersi il trofeo: Senegal, Tunisia, Nigeria e Algeria. E duein ballo,, scrive il Corriere dello Sport. Alle 18 scenderanno in campo il Senegal dicontro la Tunisia. La nazionale del difensore azzurro, complica proprio la sua presenza in squadra, ha incassato solo un gol in tutta la competizione. In attacco ha Manè, che finora ha segnato tre gol. La Tunisia ha eliminato Ghana e Madagascar e puntano a vincere ladopo 15 anni dall’unico loro trionfo, nel 2004. Alle 21, invece, sarà la volta di Nigeria-Algeria, e stavolta ci sarà in campo l’altro azzurro,. Con l’Algeria, ind’Africa, ha segnato tre gol ed è in corsa per il titolo di capocannoniere insieme a Manè e Ighalo (Nigeria). L'articolo Due, ...

