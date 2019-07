Donne e tumori | il rapporto speciale tra le pazienti e il senologo futura quota azzurra

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) “Se togli un polmone a una donna, non le fai lo stesso effetto che se le togli un seno. È un vulnus molto forte. Anche se funzionalmente conta meno, emotivamente conta molto di più”. Non ha esitazioni Stefano Mancini, milanese, 54 anni, 20 dei quali trascorsi daa combattere con leil male più temuto dalle, il tumore al seno, attualmente responsabile dell’unità operativa chirurgia senologica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Dove per altro è l’unico uomo in un’equipe interamente femminile. E quindi si prova imbarazzo a toccare una sfera così intima essendo maschi? All’inizio è stato abbastanza strano. Io non ho mai fatto dei corsi di comunicazione anche se per chi fa il mio lavoro potrebbe essere utile per migliorare ilcon lee farle stare meglio. Però sono state loro ad insegnarmi tanto… bisogna ...

