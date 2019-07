Domenica 14 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Guida tv Domenica 14 luglio : il Colpa delle Stelle su Canale 5 : Programmi tv di domenica 14 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Un Passo dal Cielo 4×02-03 (replica)Rai 2 ore 21:05 NCIS 15×14-15 (replica) (leggi qui le trame degli episodi)Rai 3 ore 21:20 Black ButterflyCanale 5 ore 21:30 Colpa delle Stelle Rete 4 ore 21:30 Maurizio Costanzo ShowItalia 1 ore 21:20 Poliziotto in ProvaLa7 ore 21:15 AtlantideTv8 ore 21:30 Superbike: Stati UnitiNove ore 21:20 Little Big ItalySerie ...

NCIS 15 - gli episodi in onda Domenica 14 luglio su Rai 2 : NCIS 15, anticipazioni episodi 14 e 15 in onda domenica 14 luglio su Rai 2 al posto di Streghe.Dopo il flop del reboot di Streghe, andato in onda domenica scorsa su Rai 2 (qui i dettagli), il canale è corso subito ai ripari schierando la serie campione d’ascolti. Contraddicendo una dichiarazione che il direttore di rete aveva fatto tempo fa, in cui affermava la voglia di ridurre NCIS dal palinsesto perchè: “troppo identitaria ...

Wimbledon : la finale è Djokovic-Federer - Domenica 14 luglio in onda su Sky : Sarà una finale da sogno quella che domenica 14 luglio 2019 andrà in scena sul centrale dell' All England Lawn Tennis and Croquet Club, storica sede del torneo di Wimbledon. A sfidarsi nell'ultimo atto del terzo Slam stagionale saranno infatti Novak Djokovic e Roger Federer, rispettivamente teste di serie numero 1 e numero 2 del torneo. Due giocatori entrati ormai nella leggenda di questo sport, nonché i giocatori in attività più vincenti a ...

Tuffi - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Domenica 14 luglio. Tutti gli italiani in gara : Continuano i Mondiali 2019 di Tuffi. La rassegna iridata si disputerà in Corea del Sud a Gwangju dal 12 al 20 luglio.Dopo le prime medaglie assegnate oggi, domani tocca alla finale del metro maschile. Ci sarà Giovanni Tocci, bronzo nell’ultima edizione, ma apparso non al massimo della forma nelle prime gare. Prevista anche la finale del sincro femminile dalla piattaforma con Noemi Batki e Chiara Pellacani, che prima devo qualificarsi e poi ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Domenica 14 luglio. Tutti gli italiani in gara : Continuano le emozioni ai Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso a Gwanju, in Corea del Sud; il programma del Nuoto di fondo continua infatti anche questa notte, dopo la 5km maschile che ha visto Domenico Acerenza lottare per la medaglia di bronzo fino alla fine, poi sfumata per un paio di secondi. Oggi sarà il turno del gentil sesso che sarà impegnato nella 10km dove la brasiliana Ana Marcela Cunha sarà la favorita da battere ma ...

Motocross - GP Asia MXGP 2019 : programma e orari di Domenica 14 luglio. Canali tv e streaming : Si disputa domani, domenica 14 luglio, il Gran Premio d’Asia 2019 valevole per il dodicesimo round del Mondiale Motocross. Secondo weekend consecutivo di gare per un Campionato MXGP sempre più nelle mani dello sloveno Tim Gajser dopo l’annuncio del forfait di Antonio Cairoli fino alla fine della stagione. Il pilota della Honda è leader della classifica iridata con un vantaggio abissale di 151 punti sul primo degli inseguitori ancora ...

L'oroscopo di domani 14 luglio : ottima Domenica per Cancro e Acquario : L'oroscopo del 14 luglio 2019 con le nuove previsioni zodiacali per tutti i segni è pronto. Tra i segni baciati dalla fortuna in questa giornata, in primo piano spiccano i nati sotto al segno del Cancro e dell'Acquario che insieme a quelli dei Pesci risulteranno pienamente positivi alle vicissitudini quotidiane. Sottotono invece il periodo per il Toro; mentre come si profila il periodo tutti gli altri segni? Li andremo a svelare tra pochissimo ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (Domenica 14 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : Domenica 14 luglio andrà in scena la terza giornata di gare ai Mondiali 2019 degli sport acquatici, si entra nel vivo a Gwangjiu (Corea del Sud) dove debutterà anche la pallanuoto con il torneo femminile. Si parte nella notte italiana la 10 km femminile di nuoto di fondo, in palio anche i pass per le Olimpiadi 2020 riservati alle prime dieci atlete al traguardo e l’Italia si gioca davvero molto con Arianna Bridi e Rachele Bruni. Si ...

Previsioni meteo 13 luglio - sabato e Domenica all’insegna di temporali e grandinate : Una doppia perturbazione interesserà tra sabato e domenica la Penisola. Le Previsioni meteo di oggi 13 luglio indicano una prima fase di maltempo con intensi temporali accompagnati in alcuni casi da grandinate e raffiche di vento in particolare nelle regioni adriatiche. domenica invece una seconda fase che interesserà soprattutto il nord ovest.Continua a leggere

Le frontiere uccidono : cosa c'è sull'Espresso in edicola da Domenica 14 luglio : L'Europa sempre più piena di muri e frontiere. La Lega inzeppata di traffichini e fascisti. E il web in bilico tra libertà e privatizzazione selvaggia. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ La Croazia usa illegalmente i soldi europei per deportare i migranti" L'indifferenza e i silenzi sui soldi della Lega dimostrano che l'Italia è un Paese malato "

Lugano-Inter in chiaro su Sportitalia : Domenica 14 luglio alle 17.30 : La prima partita di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter sarà quella contro il Lugano, di domenica. L’amichevole sarà in chiaro su Sportitalia.“powered by Goal”Dopo una settimana di duro ritiro agli ordini di Antonio Conte in quel di Lugano, l’Inter affronterà la prima uscita stagionale domenica 14 luglio alle ore 17,30, proprio contro la squadra di casa, ovvero il Lugano.C’è una bella notizia per tutti i tifosi ...

Amichevole Lugano-Inter in tv : differita su InterTV Domenica 14 luglio : L’Inter è in ritiro a Lugano. L’avventura di Antonio Conte in nerazzurro è cominciata da qualche giorno e nel weekend ci sarà la prima Amichevole di pre-campionato. L’appuntamento sarà fissato per le ore 17:30 di domenica 14 luglio 2019 allo stadio Cornaredo. Su Inter TV ci sarà la radiocronaca live della partita, ma alle ore 20:30 verrà proposta la differita del match. I tifosi nerazzurri potranno guardare le immagini dell’Amichevole anche alle ...

Calciomercato giovedì 11 luglio : De Ligt-Juve entro Domenica. Roma-Higuain - si può! : Calciomercato 11 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 11 luglio. JUVENTUS– Si intensifica la trattativa tra la Juventus e l’Ajax per il passaggio di De Ligt in bianconero. Il difensore olandese potrebbe vestire la maglia della Juve già nel corso dell’imminente week end. INTER– Stretta finale per Barella. Il centrocampista del Cagliari sarebbe […] L'articolo Calciomercato giovedì 11 luglio: De Ligt-Juve ...

Formula 1 : Domenica 14 luglio il GP di Gran Bretagna nel circuito di Silverstone : A Silverstone, in Gran Bretagna, a poco più di un’ora e mezzo dal centro di Londra domenica 14 luglio va in scena il decimo atto del campionato di Formula 1. Fino ad adesso abbiamo potuto assistere ad un dominio praticamente assoluto da parte del pilota della Mercedes Lewis Hamilton che nella classifica costruttori ha 31 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Bottas e ben 71 su Verstappen, che grazie alla vittoria del Gran premio d’Austria ...