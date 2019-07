Djokovic-Federer | Wimbledon 2019 | orario d’inizio preciso e su che canale vederla in tv

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DIDALLE 15.00 Novakcontro Roger: la finale diè servita. Oggi pomeriggio dalle ore 15.00 sarà in scena l’ultimo atto dei The Championships e sarà una sfida che promette davvero grandissimo spettacolo dato che metterà di fronte i primi due tennisti del tabellone, reduci da due semifinali non semplici. Se, come era scontato, lo svizzero ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di un osso duro come Rafa Nadal, il numero uno del mondo ha dovuto battaglia molto più del previsto con Bautista-Agut, con quattro set nei quali lo spagnolo non ha letteralmente mollato di un centimetro. Novak-Roger, quindi, si ritroveranno per la terza volta in finale a. Nei due precedenti (2014 e 2015) i successi sono sempre andati al serbo, ma King ...

