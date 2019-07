Dimaro Day 9 | si è conclusa la seduta pomeridiana per gli azzurri | il report

forzazzurri

(Di domenica 14 luglio 2019)di allenamento per il Napoli Si conclude qui la nona giornata di preparazione per il Napoli in quel di. Come riporta il sito ufficiale della SSC Napoli, il club azzurro questo pomeriggio è sceso in campo per ladi allenamento nel ritiro di-Folgardia. “Nel pomeriggio, dopo una prima fase di riscaldamento, la squadra ha svolto esercizi tecnici e lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito partitina a campo ridotto risolta dai gol di Verdi e Younes. Palestra per Inglese e Tonelli. Ghoulam ha svolto programma personalizzato in palestra. Domani la squadra tornerà in campo per la sessione mattutina”. Leggi anche : Ancelotti su Milik: “É importante per il Napoli, deve migliorare in questo aspetto” Callejon a Sky: “Sono ancora importante per questo progetto, darò il massimo! Manolas grandissimo difensore, con Kou coppia…” VIDEO ...

