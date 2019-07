Coperte e canotti contro la grandine | il piano degli abruzzesi

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Luca Sablone Numerose foto divertenti che mettono in rilievo la giustificata ansia dopo l'esagerata grandinata di pochi giorni fa La mega grandinata di qualche giorno fa ha ovviamente allertato e non poco i cittadini. Tra macchine distrutte, sottopassi allagati e vetri sfondati sono state prese le dovute precauzioni: sulle pagine Facebook locali di satira stanno spopolando immagini divertenti che ritraggono rimedi apparentemente bizzari ma davvero efficacilalaLa misura più frequente è indubbiamente quella di piazzaree materassi al di sopra della capote: la cosiddetta "'mbuttit" (come viene chiamata in zona la trapunta) ha lo scopo di attutire il colpo della- che nella recente ondata ha raggiunto dimensioni paragonabili a quelle di un'arancia - scongiurando così danni alla vettura. La psicosi da ...

abruzzoweb : MALTEMPO, LA GRANDE PAURA: CANOTTI, MATERASSI E COPERTE SULLE AUTO, LE FOTO DAL WEB - abruzzoweb : MALTEMPO, LA GRANDE PAURA: CANOTTI, MATERASSI E COPERTE SULLE AUTO -