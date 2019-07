Conto alla rovescia per il lancio di Luca Parmitano | sarà il primo comandante italiano

meteoweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Mancano pochi giorni ormai aldella missione Beyond di: l’astronautadell’ESA si sta preparandopartenza prevista sabato 20 Luglio, nel giorno del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Dopo essere stato a Colonia e Houston, è approdato a Star City, in Russia, ed orasta terminando le ultime fasi del suo addestramento e gli ultimi preparativi per il suo lungo viaggio spaziale.partiràvolta della Stazione Spaziale Internazionale dal Cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 18:29 ora italiana, a bordo della Soyuz, assieme al russo Alexandr Skvortsov e allo statunitense Andrew Morgan. L’astronautaha scelto Beyond (“Oltre”) come nome della sua nuova missione, come richiamo a guardare verso altri e nuovi orizzonti. Dopo la missione “Volare” dell’ASI nel 2013 che lo ha ...

