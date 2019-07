Come abbiamo fotografato la Luna | sulla Luna

Spoiler Temptation 4^ puntata - Bisciglia : 'Vedremo Katia Come non l'abbiamo mai vista' : Lunedì 15 luglio a partire dalle ore 21,30 circa andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Sulla pagina Instagram del reality, sono state svelate alcune anticipazioni. Una delle protagoniste della prossima puntata sarà Katia Fanelli. Nella clip pubblicata dalla produzione dal programma si vede la bionda 'fotonica' scoppiare in lacrime. Le parole di Filippo Bisciglia non lasciano dubbi: "Vedremo Katia come non l'abbiamo mai vista". A ...

MotoGp – Marquez al Montmelò con un casco speciale - lo spagnolo spiega : “ecco Come lo abbiamo realizzato” [VIDEO] : Marc Marquez al Montmelò con un nuovo casco speciale: lo spagnolo spiega il suo nuovo elmetto per la sua gara di casa E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti spagnoli vorranno mettersi in mostra davanti al loro pubblico al Gp di Catalunya, con Marc Marquez che, in particolar modo, battaglierà con i suoi rivali per tentare di salire sul gradino più alto del podio. Per la sua gara ...

Abbiamo testato la 'modalità boost' di Switch : cos'è e Come funziona? - analisi tecnica : Andiamo dritti al punto: Nintendo Switch si sta evolvendo e, in alcune situazioni particolari, l'hardware ibrido della grande N sta diventando più potente di quanto non fosse al lancio. Alcuni rumor recenti che parlano di una 'modalità boost' di qualche tipo potrebbero rivelarsi infondati ma, dopo aver analizzato alcune delle release più recenti, possiamo confermare che Nintendo applica un overclock selettivo al proprio hardware o, più ...

“God Save Justin Trudeau” - su Loft il docu-film sul premier canadese : “Abbiamo usato la boxe Come metafora della vita politica” : Justin Trudeau, vale a dire il primo ministro canadese, non è un nome troppo noto nel nostro Paese. Sapere che la sua scalata politica è iniziata a seguito di una vittoria sul ring lo rende di certo più interessante, ma siccome anche questa è una parte della storia non troppo famosa, i registi Eric Ruel e Guylaine Maroist hanno pensato di realizzare un documentario, “God Save Justin Trudeau”, disponibile in abbonamento su sito ...