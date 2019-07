Clausola Griezmann | Il Barcellona risponde all’Atlético | “Difende gli interessi | ma non

lanotiziasportiva

(Di domenica 14 luglio 2019) Secondo l’Atlético, ildovrebbe pagare 200M diper. Il presidente blaugrana: “Difende gli, ma non ha prove”.“powered by Goal”Il trasferimento si è completato ufficialmente venerdì. Due giorni dopo, Antoinesi è presentato come nuovo giocatore del, scegliendo la maglia numero 17.Il passaggio del francese dall’Atlético Madrid al club catalano non ha però ancora finito di far discutere, soprattutto per il comunicato emesso dall’Atlético. Vorrebbe che ilpaghi i 200 milioni di euro dellarisolutoria nel contratto del giocatore, e non i 120.L’abbassamento dellaera previsto dall’1 luglio in poi, ma secondo i ‘Colchoneros’ i ‘Blaugrana’ avevano già un accordo con.A fare chiarezza ci ha pensato il presidente Josep ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Griezmann al #Barcellona: è ufficiale. Clausola da 800 milioni! - DiMarzio : #Griezmann, l'#AtleticoMadrid non ci sta: '120 milioni non bastano'. Il comunicato ?? - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA L’Atletico Madrid ha annunciato di non aver accettato la clausola rescissoria pagata dal #Barcellona… -