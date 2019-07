Chiara Ferragni | “Sono diventata la mia eroina” | in foto come non l’avete mai vista

Il trattamento per avere gli zigomi di Chiara Ferragni e di Meghan Markle : Beauty star: il nuovo trend sono i trattamenti che tonificano i muscoli Beauty star: il nuovo trend sono i trattamenti che tonificano i muscoli Beauty star: il nuovo trend sono i trattamenti che tonificano i muscoli Beauty star: il nuovo trend sono i trattamenti che tonificano i muscoli Beauty star: il nuovo trend sono i trattamenti che tonificano i muscoli Beauty star: il nuovo trend sono i trattamenti che tonificano i muscoli Beauty star: il ...

Chiara Ferragni - foto di famiglia con Fedez e Leone a Tokyo. Ma i fan notano un dettaglio : «Come fai?» : Chiara Ferragni e la foto di famiglia con Fedez e Leone a Tokyo. Ma i fan notano un dettaglio: «Come fai?». I Ferragnez stanno trascorrendo qualche giorno nella capitale...

Chiara Ferragni fa la linguaccia e i fan la attaccano - : Ludovica Marchese A seguito di un tenero scatto fatto con il figlioletto Leone, Chiara Ferragni diventa il bersaglio del web per la sua lingua giudicata dagli hater troppo lunga Chiara Ferragni e Fedez si trovano in Giappone per motivi di lavoro ma, questa volta, hanno deciso di portare con sé anche il pargoletto e trasformare l’intero soggiorno in una vacanza di famiglia. Così, tra uno shooting e l’altro, l’influencer si è ...

Fedez e Chiara Ferragni come Kakashi e Chun-li/ Foto - in vacanza a Tokyo : Japan Style : Fedez e Chiara Ferragni come Kakashi e Chun-li: la coppia in vacanza in Giappone insieme al piccolo Leone, le ultime news.

Chiara Ferragni e le microfantasie : la stampa mini conquista anche lei : Gli abitini dallo stile un po’ francese sono un passe partout estivo che resta delizioso a prescindere dalle mode: lo conferma anche Chiara Ferragni, che sul suo feed Instagram sfoggia una serie di capi leggeri ed estivi uno più grazioso dell’altro, che hanno come comune denominatore il fatto di avere una stampa in formato mini. Chiara Ferragni e le microfantasie: Las Vegas A Las Vegas, Chiara sfoggia un abitino con una microfantasia ...

Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone sul letto - ma i fan notano due particolari : «Combo letale» : Chiara Ferragni e la foto con il piccolo Leone sul letto. I fan notano due particolari: «Combo letale». L'influencer più famosa del mondo è sbarcata in Giappone per...

"Un ascensore - no?!" E Chiara Ferragni sbotta su Instagram - : Ludovica Marchese Chiara Ferragni e Fedez sono costretti a sollevare il passeggino perché non ci sono alternative alle scale. Chiara: “Potevano metterlo un ascensore, no?!” Chiara Ferragni e Fedez sono senza dubbio la coppia social del momento. Giovani e simpaticissimi, si sono guadagnati il supporto dei fan con la loro genuinità e uno stile di vita non alla portata di chiunque. Non solo case nei quartieri più alla moda, auto ...

Chiara Ferragni incinta di nuovo? Gli indizi su Instagram : Chiara Ferragni è incinta? Secondo le ultime indiscrezioni la fashion blogger sarebbe in attesa del secondo figlio da Fedez. La conferma sembra arrivare direttamente da Instagram, dove numerosi fan hanno iniziato in queste ore a fare gli auguri all’influencer e al marito. Tutto è iniziato quando Chiara ha pubblicato sui social un tenero scatto di Leone. La famiglia è tornata da poco dalle vacanze trascorse sul lago di Como e la Ferragni ...

Chiara Ferragni è incinta! Social impazziti e pioggia di auguri : Insistono le indiscrezioni rispetto alla possibilità che Chiara Ferragni sia incinta del suo secondo bambino. Leone avrà un fratellino? Ancora non ci sono conferme, ma sui Social network la notizia rimbalza da un po’. In particolare, sotto alle foto di Leo che mamma Chiara pubblica sul suo account Instagram (e sono davvero tante) si moltiplicano i commenti in cui si allude al fatto che la fashion blogger sia in dolce attesa.\\ “Che bello! Leo ...

Chiara Ferragni incinta? I fan fanno già gli auguri - : Ludovica Marchese Sono molte le voci che, di recente, vedrebbero l’arrivo di un fratellino o di una sorellina per Leone. Ma dai Ferragnez nessuna smentita né conferma La famiglia Ferragnez, è una delle più seguite e amate dal web. Protagonisti indiscussi del gossip, le più recenti voci di corridoio suggeriscono che la giovane influencer e il rapper stiano cercando di allargare la famiglia. Nonostante l’arrivo del primogenito, il ...

Schiaffo alla miseria! Chiara Ferragni e il costo della giacca è da capogiro : Chiara Ferragni, non smettete di stupire, la fashion influencer italiana più famosa al mondo e ogni volta che posta foto e video sui social riesce ad attirare l’attenzione di milioni di followers. Nelle ultime ore ha sfoggiato un capo davvero molto particolare che però non si adegua molto alle bollenti temperature estive degli ultimi giorni, ovvero una giacca di pelle Louis Vuitton con tasche e dettagli ispirati alle creazioni di piccola ...

Alessia Marcuzzi vicina a Chiara Ferragni. Photoshop? “Gli sono grata” : Alessia Marcuzzi chiama in causa Chiara Ferragni: messaggio condiviso. La conduttrice poi smentisce alcuni giornalisti: “sono grata a Photoshop” Alessia Marcuzzi nel segno dell’ironia. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, nelle scorse ore, ha fatto apparire sui suoi profili social uno scatto visibilmente ritoccato. Una classica caricatura in cui spuntano dei glutei abnormi. Il gesto, pervaso […] L'articolo Alessia ...

Chiara Ferragni - vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. I fan notano un dettaglio : «Sono illegali» : Chiara Ferragni e le vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. L'influencer più famosa del mondo ha trascorso un week end da sogno con la famiglia al completo (anche mamma e sorelle) in...

Fedez e Chiara Ferragni sul Lario/ Video : "Lord" Leone come Archie : Fedez e Chiara Ferragni sul Lario: weekend di relax sul lago di Como per i Ferragnez. Video: "Lord" Leone come Archie a Villa Sola Cabiati.