Charmed | anticipazioni seconda puntata del 2 settembre | Trip muore | Lucy tenta il suicidio

(Di domenica 14 luglio 2019) Ledella serie televisivariservano entusiasmanti novità. Gli episodi che dovevano andare in onda domani domenica 14 luglio su Rai 2 alle ore 21:00, sono stati momentaneamente sospesi e verranno trasmessi il 2alle ore 14:00. Nelle future puntate diperderà la vita, in seguitosi ritroverà sotto l'influenza di uno spirito e tenterà il. Più tardi le tre sorelle scopriranno che la loro madre, Marisol, ha scritto un esorcismo. Nel frattempo Niko non prenderà bene la morte improvvisa die verrà consolata da Mel. Spoilerepisodio 4:viene ucciso Charity annuncerà alle tre sorelle che Angela non poteva salvarsi. Frattanto Macy sarà d'accordo con lei, contrariamente da Maggie e Mel. In seguito Mel scoprirà che l'anima di Angela non è ancora compromessa e cercherà di salvarla con l'aiuto di Maggie, attraverso un ...

