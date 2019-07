ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Joseha parlato ai microfoni di Sky dal ritiro azzurro di Dimaro, del nuovo compagno di squadra arrivato ieri sera “Kostas è un grandissimo difensore, accanto a Koulibaly formerà una bellissima coppia, siamo contenti di averlo con noi”. Parlando poi della sua esperienza ale di quanto ancora si sente parte del progetto, ha aggiunto: “Dal primo giorno chearrivato amisentito a casa e fino all’ultimo giorno che sarò quiilper la società, per i compagni, per la città. Mi sento ancora importante per questo progetto. Da anni ilsta crescendo, ci manca pochissimo. Dobbiamo stare concentrati su questo ritiro” L'articolo: «il» ilsta.

napolista : #Callejon: «Darò sempre il massimo finché sono a #Napoli» Lo spagnolo a Sky: “Sono ancora importante per il Napoli.… - CalcioNapoli24 : -