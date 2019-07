Calciomercato Napoli | si lavora sulle cessioni | Rog | Hysaj | Verdi e Inglese RUMORS

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Se è vero che ildi Aurelio De Laurentiis è molto attivo sul fronte delle entrate in questi primi giorni diestivo, è anche vero che c'è la necessità di piazzare diversi esuberi per fare spazio in rosa ai nuovi arrivati. La lista degli esuberi, però, è ancora molto lunga e non è semplice trovare degli acquirenti in grado di soddisfare le esigenze e le pretese del presidente azzurro. Infatti, giocatori come Marko Rog, Elseid, Simone, Adam Ounas o Roberto, sono ancora in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Tra l'altro si tratta di operazioni molto importanti per il, perché è proprio attraverso il tesoretto derivante dalle loroche si potranno mettere a segno altri colpi in entrata, in primis quello di James Rodriguez del Real Madrid, che è oramai diventato un vero chiodo fisso per la società e i tifosi tutti....

