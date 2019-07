Calciomercato Lazio | si sblocca Jony | domani le visite mediche

Calciomercato Lazio - Kiyine vicino : può essere prestato alla Salernitana : La Lazio ha offerto un quadriennale a Sofian Kiyine e spera di poter chiudere presto: il marocchino dovrebbe poi tornare alla Salernitana.“powered by Goal”Pareva essere destinato al Napoli, ma Sofian Kiyine, con ogni probabilità, nella prossima stagione non vestirà la maglia azzurra: in pole per il centrocampista di origini marocchine del Chievo c’è la Lazio, pronta all’affondo decisivo.Secondo ‘Sky Sport’, il club ...

Potrebbe esserci la Lazio nel futuro di Giovanni Simeone. L'eventuale operazione sarebbe vista in maniera più che favorevole dal padre Diego. Giovanni Simeone potrebbe diventare a sorpresa uno dei grandi obiettivi della sessione di Calciomercato sebbene Daniele Pradè, nel giorno della sua presentazione come nuovo direttore sportivo della Fiorentina, abbia parlato dell'attaccante argentino come uno dei giocatori dai quali ...

Calciomercato Serie A - altre ufficialità : l’Empoli cede Traorè al Sassuolo - la Lazio acquista Karo : Fioccano le ufficialità in Serie A. Nuovi arrivi in casa Lazio e Sassuolo. Gli emiliani hanno ufficializzato l’arrivo di Traoré dall’Empoli, su cui già c’era l’accordo da tempo. Il centrocampista classe 2000 sarà presentato alla stampa sabato 13 Luglio alle ore 14 presso la sala stampa del Mapei Football Center. La Lazio ha invece comunicato, sul proprio sito ufficiale, l’acquisto a titolo definitivo ...

Ieri Jony è arrivato a Fiumicino per diventare un nuovo giocatore della Lazio, ma il presidente del Malaga attacca: "Non ho firmato nulla". Ieri sera è atterrato a Fiumicino e oggi sembrava pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Invece Jony dovrà aspettare ancora prima di poter indossare la nuova maglia.Intorno all'acquisto del classe 1991 si è scatenato un piccolo caso. Abdullah N Al Thani, ...

Calciomercato - il punto in Italia ed all’estero : ufficiale Lazzari alla Lazio - il Napoli su Everton : Continua a muoversi il Calciomercato. Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli, la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso ...

Il Manchester United avrebbe preparato un'offerta da 80 milioni per Milinkovic-Savic. Lotito non si schioda dalla richiesta di 100 milioni. Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere il protagonista di una delle operazioni più clamorose della sessione estiva di Calciomercato.Considerato uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo, il gioiello della Lazio, come spessissimo già capitato in passato, ha attirato ...

Calciomercato - le ultime trattative : nuovi arrivi in casa Verona - Lazio - Udinese e Brescia : Affari importanti chiusi negli ultimi istanti per quanto riguarda il Calciomercato. Il Verona ha chiuso per Alessandro Berardi, portiere classe ’91, che ha firmato fino al 2021. Porte girevoli anche in casa Brescia. Dopo settimane di trattative si è finalmente sbloccata la trattativa con il Copenaghen per Joronen, estremo difensore finlandese. Ufficialità anche per la Lazio: il nuovo acquisto si chiama Jony Rodriguez, è sbarcato ...

Calciomercato - le ultime trattative : Lazzari è della Lazio - sondaggio del West Ham per Petagna : ultime ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Italia ed all’estero. Il Real Madrid comunica la cessione in prestito di Luca Zidane (figlio di Zizou) al Racing Santander fino al 20 giugno 2020. Visite mediche per Romero con la Juventus poi tornerà subito al Genoa per disputare un’altra stagione con il club rossoblu. Nelle ultime ore sondaggio del West Ham per l’attaccante della Spal Andrea Petagna secondo ...

Calciomercato - le ultime trattative : il punto sulla Fiorentina - nome nuovo per la Lazio - doppio colpo Lecce : Calciomercato – Novità importanti di Calciomercato. Accordo trovato tra Cagliari e Inter per Barella. Ore decisive per il futuro di Jordan Veretout: il centrocampista francese, attualmente in ritiro con la Fiorentina in Trentino a Moena, è sempre più vicino al Milan. Roma e Napoli, al momento, appaiono più defilate. I viola chiedono solo cash e non contropartite: 25 milioni la cifra minima. Intanto continuano i colloqui con ...

Calciomercato Lazio - ultime notizie : Milinkovic verso l’addio : Calciomercato Lazio, ultime notizie: Milinkovic verso l’addio Ci siamo, la stagione 2019/2020 sta per avere inizio, molte squadre sono già in ritiro, altre si preparano per la partenza. La Lazio anche quest’anno svolgerà il proprio ritiro presso Auronzo di Cadore. Quest’oggi Simone Inzaghi e lo staff tecnico, hanno svolto le visite mediche, domani sarà il turno dei giocatori. Venerdì è prevista la partenza per la località veneta, ...

Calciomercato - le ultime trattative : un nome per la Lazio - i centrocampisti per il Milan - Fiorentina d’attacco : Il Calciomercato è entrato ormai nel vivo. Dopo l’apertura ufficiale del 1° luglio, continuano a susseguirsi diverse voci. Spal e Cagliari si contendono il prestito di Luca Pellegrini, da poco passato alla Juventus. Per il terzino sinistro si tratterebbe di un ritorno in Sardegna, dopo i buoni mesi della scorsa stagione, ma i ferraresi non mollano. Dopo l’ufficialità di Ayé, il Brescia guarda ancora in casa Clermont. Come ...

Il Manchester United ha individuato in Milinkovic-Savic della Lazio un potenziale rinforzo per il suo centrocampo. Sostituirebbe Pogba. Come spesso accaduto nelle ultime sessioni di Calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic è uno degli uomini più ambiti in assoluto. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a quelli di diversi top club europei e, a quanto pare, il Manchester United sarebbe pronto a fare concreti passi ...

Calciomercato Serie A - la carrellata odierna : Roma e Lazio attive - i nomi di Sassuolo - Spal e Bologna : Il Calciomercato la fa sempre da padrone anche nel weekend. Come riporta la Gazzetta dello Sport, occhi puntati sempre verso la difesa per la Roma, con l’attesa per l’arrivo di Pau Lopez e le questioni Mancini e Bartra. Dalla Francia si parla dell’interesse sul giovane William Saliba, centrale 18enne, su cui c’è concorrenza. Non solo giovani ma anche esperti, sempre molto attenti i giallorossi ad Alderweireld. Per ...

Il Liverpool avrebbe espresso preoccupazioni alla FIFA in merito al passaggio di Adekanye alla Lazio. Teme che ci siano stati contatti irregolari. Tra i colpi sin qui messi a segno dalla Lazio nel corso della sessione di Calciomercato estiva c'è anche uno molto importante in prospettiva: quello che ha portato a Roma Bobby Adekanye.Il club capitolino ha ufficialmente annunciato nella giornata di martedì l'arrivo a parametro zero ...