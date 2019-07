Calciomercato Juventus | SportMediaset | ' Si è proposto Dani Alves'

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Sono ore veramente molto calde per quanto riguarda ildella. Il club bianconero, infatti, sta per chiudere la trattativa per l'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore di diciannove anni dell'Ajax. Il giovanissimo centrale dovrebbe essere acquistato per una cifra molto vicina ai settantacinque milioni di euro. Per lui sarebbe pronto un contratto di cinque anni da sette milioni e mezzo di euro a stagione, con possibilità di arrivare fino a dodici con i bonus. Ma le novità disullanon sono finite qui. De Ligt, infatti, potrebbe non essere il solo acquisto in difesa per il club bianconero. Stando a quanto riporta la nota testata "", infattisarebbe interessato a un ritorno in bianconero. Il giocatore brasiliano non ha intenzione di proseguire la sua carriera al Paris Saint Germain e sta provando ad offrirsi a diversi ...

FabrizioRomano : Ci siamo! Matthijs de Ligt alla Juventus, siamo ai dettagli finali sui contratti per gli ultimi cavilli poi sarà tu… - DiMarzio : #DeLigt e la #Juventus sono vicinissimi ?? Il punto sulla trattativa ?? - DiMarzio : ??#Juventus, inoltrata la nuova offerta per #DeLigt E il giocatore non parte in ritiro con l'#Ajax: le ultime ?? -