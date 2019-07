Calciomercato Juve | Icardi pista ' calda' | per Pogba bisognerebbe chiudere entro l' 8 agosto

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Ildellantus potrebbe non fermarsi al super colpo de Ligt. L’olandese è in arrivo a Torino, secondo il Corriere dello Sport già oggi, e sarà l’ennesimo grande “botto” di un’estate che ha già portato in bianconero calciatori del calibro di Ramsey, Rabiot e Buffon, tornato a Torino dopo l'anno passato in Francia al Psg. Il mercato bianconero ora potrebbe ruotare intorno a Mauroe sembra che Paratici sia pronto ad iniziare a spingere per portare l’argentino a Torino. Si allontana sempre di più, invece, il sogno di riportare a casa Paul, lo United non abbassa il prezzo e fissa anche la deadline per un eventuale cambio di maglia: l’8al cdel mercato dellantus Ildellantus ha un nuovo obiettivo principale. Dopo il tormentone de Ligt entra nel vivo quello legato a Mauro. L’argentino ieri è stato escluso dalla ...

tuttosport : ?? De Telegraaf: '#DeLigt alla #Juve, è fatta: 70 milioni all'#Ajax' - SkySport : ?? #Calciomercato #Juventus ?? Nuova offerta per #DeLigt ?? Chiusura vicina, il giocatore non va in ritiro… - Gazzetta_it : #DeLigt non parte per il ritiro dell’ #Ajax. In Olanda: 'È fatta, va alla #Juve per 70 milioni' -